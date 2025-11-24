На россиянина напала рыба-триггер на курорте для богачей
На Мальдивах во время съемок произошло нападение рыбы-триггера на россиянина. Об этом пишет «Лента.ру».
Пострадавший турист и дайвер снимал риф, когда все произошло. Авторы упомянули видеокадры, на которых видно, как агрессивное морское животное долго преследовало человека, пытаясь ударить его своим плавником.
Рыба-триггер, также известная как спинорог, титан или голубоперый балистод, является крупнейшим и самым злым обитателем рифов на Мальдивах. Хотя она не ядовитая, ее укусы могут быть довольно болезненными.
Особь может атаковать шипованным плавником, если кто-то приблизится к ее гнезду с икрой.
