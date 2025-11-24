На россиянина напала рыба-триггер на курорте для богачей

24 ноября 2025, 18:47

Рыба-триггер преследовала россиянина на Мальдивах

Фото: istockphoto/Altug Galip

На Мальдивах во время съемок произошло нападение рыбы-триггера на россиянина. Об этом пишет «Лента.ру».