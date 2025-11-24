Достижения.рф

На россиянина напала рыба-триггер на курорте для богачей

Рыба-триггер преследовала россиянина на Мальдивах
Фото: istockphoto/Altug Galip

На Мальдивах во время съемок произошло нападение рыбы-триггера на россиянина. Об этом пишет «Лента.ру».



Пострадавший турист и дайвер снимал риф, когда все произошло. Авторы упомянули видеокадры, на которых видно, как агрессивное морское животное долго преследовало человека, пытаясь ударить его своим плавником.

Рыба-триггер, также известная как спинорог, титан или голубоперый балистод, является крупнейшим и самым злым обитателем рифов на Мальдивах. Хотя она не ядовитая, ее укусы могут быть довольно болезненными.

Особь может атаковать шипованным плавником, если кто-то приблизится к ее гнезду с икрой.

