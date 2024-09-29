Япония отправила в Китай двух гигантских панд

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Двух гигантских панд из зоопарка Уэно в Токио отправили чартерным рейсом в Китай из международного аэропорта Нарита. Об этом информирует агентство Kyodo.
Отмечается, что речь идет 19-летних самце Лили и самке Синьсинь. По прилете их доставят в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычуань. Панды появились на свет в 2005 году.
Отправить панд в КНР было решено из-за ухудшения здоровья животных. Согласно информации агентства, у панд наблюдалось высокое давление.
Напомним, все панды мира принадлежат Китаю. Государства могут брать животных в аренду. Для этого они платят Пекину от 250 тысяч долларов до 1 миллиона долларов за каждую пару особей.
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Отправить панд в КНР было решено из-за ухудшения здоровья животных. Согласно информации агентства, у панд наблюдалось высокое давление.
Напомним, все панды мира принадлежат Китаю. Государства могут брать животных в аренду. Для этого они платят Пекину от 250 тысяч долларов до 1 миллиона долларов за каждую пару особей.
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Екатерина Коршунова