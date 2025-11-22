Японская лихорадка в России: назван главный фуд-хит 2025 года
Спрос на японские онигири в России за год вырос примерно на 30%. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Каждый месяц россияне тратят около 1,5 млрд рублей на этот рисовый перекус, а годовой объем рынка достигает 18 млрд рублей. Популярность онигири объясняется их вкусом и удобством: для многих это недорогой и сытный вариант перекуса на ходу. В месяц жители страны приобретают около 15 миллионов таких изделий.
Эксперты ожидают, что к 2030 году рынок онигири вырастет до 26 млрд рублей. Однако производители уже сталкиваются с нехваткой специалистов по приготовлению этих блюд, а также с проблемами в поставках импортного оборудования и логистике.
