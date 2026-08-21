Ясновидящая объяснила, почему 20 августа считается самым сложным днем в коридоре затмений

21 августа 2026, 00:02

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В коридоре затмений, который происходит 12–28 августа, 20 число является самым сложным днем. Это момент перерождения и отсекания старых связей, время обновления и возрождения. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей высказала ясновидящая Дарья Миронова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что этот день является срединной точкой коридора затмений, которую в астрологии считают зоной повышенной непредсказуемости. 20 августа подходит для того, чтобы услышать себя и разобраться в тревогах.





«Именно сегодня лучше всего делать чистки, отказываться от старого, вступать в новое. Если вы были в болезненных и тяжелых отношениях, то лучше отказаться от них. Нужно сепарироваться от окружения, которое негативно влияет на вашу жизнь, чтобы обновиться и сделать свою ауру более благоприятной. Оставляйте в прошлом обиды и входите в 21 августа с новыми мыслями и обновленной душой», — посоветовала Миронова.