В Наро-Фоминском округе благоустроят три общественных пространства

05 августа 2026, 18:04

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Наро-Фоминском городском округе приступили к созданию крупного лесопарка. Об этом глава муниципалитета Роман Шамнэ рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.





Глава региона поинтересовался, как идёт благоустройство общественных пространств, в том числе лесопарков.

«По вашему поручению после обращения жителей мы благоустроили лесопарк «Дубки» в Апрелевке. Работы закончили в 2024 году. Сейчас приступили к созданию крупного лесопарка в Наро-Фоминске. Там появится современное пространство для активного отдыха – пешеходные маршруты, зоны для тихого отдыха, лыжероллерная трасса и помещение для занятий нашей спортшколы. Запрос от людей огромный, поэтому завершить проект планируем в течение 2026-2027 годов», – рассказал Шамнэ.

«Этот старинный исторический город мы благоустраивали четыре года – с 2021 по 2024. За это время Верея дважды побеждала во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получала федеральное финансирование», – добавил глава округа.