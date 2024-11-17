Ястреба, заблудившегося в метро Москвы, отпустили на волю

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Ястреба-перепелятника, заблудившегося на стации метро «Смоленская» в столице, специалисты осмотрели и отпустили на волю, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Птицу наши специалисты осмотрели и выпустили», — передала пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В социальных сетях писали, что на станции метро «Смоленская» в Москве заблудился молодой ястреб-перепелятник. Птица летала по вестибюлю и не могла выбраться на волю. Сотрудники метрополитена вызвали спасателей, которые поймали ястреба сачком. Птицу отправили к специалистам департамента природы, а после отпутили.
Ранее на жительницу американского штата Техас сначала свалилась с неба змея, а потом за ней прилетел огромный ястреб, который пытался отобрать добычу. Женщина стригла газон во дворе, когда ей на голову упала змея. Возможно, ястреб сам выронил ее из лап. Хищник нападал на американку четыре раза, прежде чем ему удалось забрать добычу и улететь.
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