В США свинья напилась пива и захмелела

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В США свинья по кличке Клубника выпила всё пиво, что было в гараже у её хозяйки, и захмелела, сообщает Newsweek.
33-летняя Морган Маллинс живёт на ферме в городе Гилл, штат Колорадо. У неё на участке есть свинья по кличке Клубника, которую хозяйка с супругом называют «любовью всей жизни». Животное с ними уже семь лет, дружит с уткой и гуляет где хочет.
Недавно свинья пробралась в гараж, где было припасено хозяйское пиво — спиртное хранилось там для празднования Дня независимости в июле. Клубнику заинтересовали жестяные банки. Она сумела их открыть, а потом выпила всё, что смогла. Маллинс обнаружила свинью уже пьяной. Клубника непрерывно смотрела в одну точку, а во время ходьбы качалась из стороны в сторону и спотыкалась. Хозяйка сняла свинью на видео и подписала: «Клубника залезла в ящик с пивом в гараже. Она так напилась!».
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