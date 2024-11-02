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В США свинья напилась пива и захмелела

Фото: iStock/ Sonja Rachbauer

Фото: iStock/ Sonja Rachbauer

В США свинья по кличке Клубника выпила всё пиво, что было в гараже у её хозяйки, и захмелела, сообщает Newsweek.


33-летняя Морган Маллинс живёт на ферме в городе Гилл, штат Колорадо. У неё на участке есть свинья по кличке Клубника, которую хозяйка с супругом называют «любовью всей жизни». Животное с ними уже семь лет, дружит с уткой и гуляет где хочет.

Недавно свинья пробралась в гараж, где было припасено хозяйское пиво — спиртное хранилось там для празднования Дня независимости в июле. Клубнику заинтересовали жестяные банки. Она сумела их открыть, а потом выпила всё, что смогла. Маллинс обнаружила свинью уже пьяной. Клубника непрерывно смотрела в одну точку, а во время ходьбы качалась из стороны в сторону и спотыкалась. Хозяйка сняла свинью на видео и подписала: «Клубника залезла в ящик с пивом в гараже. Она так напилась!».

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В Германии неизвестные разлили кислоту на месте проведения конференции партии АдГ
Bild: в Германии люди в масках разлили кислоту на месте конференции партии АдГ
02 ноября 2024, 19:33

Фото: iStock/sorn340

Двое неизвестных со скрытыми за масками лицами разлили неизвестную сильно пахнущую жидкость, предположительно кислоту, в помещении культурного центра в городе Хенштедт-Ульцбурге, где должна состояться конференция правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет немецкая газета Bild.
Отмечается, что оба злоумышленника были одеты в костюмы в честь Хэллоуина. Они разлили неизвестное сильно пахнущее вещество в санитарной зоне центра. Прибывшие на место пожарные в дыхательных масках прошли в здание и взяли пробы жидкости. Однако полиция отказалась раскрывать её состав.

При этом подчёркивается, что жидкость была разлита в тот момент, когда центр был открыт для всех желающих из-за проведения мероприятия, не имеющего отношения к партии АдГ.

В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушителей разыскивают полицейские.

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#пожарные
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В Кировской области фура протаранила остановку, есть пострадавшие
МЧС: в Кировской области фура протаранила остановку, пострадали три человека
02 ноября 2024, 18:56

Фура въехала в остановку в Омутнинске Кировской области (Фото: ГУ МЧС РФ по Кировской области)

Фура влетела в остановку в городе Омутнинск Кировской области. Об этом сообщает главное региональное управление МЧС России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в субботу днём.

Фура въехала в кирпичную остановку, которая от удара была полностью разрушена. В результате ДТП пострадали три человека. Они получили ранения различной степени тяжести, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые разобрали обрушившиеся конструкции, чтобы найти под завалами возможных пострадавших. К счастью, там никого не оказалось.

Как сообщили в управлении МВД РФ по Кировской области, сначала водитель фуры Shacman столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта. Автомобиль в это время столкнулся с «КамАзом».

По факту произошедшего проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.

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#мчс
#госпитализация
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В Сергиевом Посаде агрессивный бородач застрелил собаку и угрожал ружьём людям
02 ноября 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Dzurag

В подмосковном Сергиевом Посаде неадекватный мужчина с бородой и в белой тюбетейке застрелил собаку и угрожал ружьём прохожим. Всё это сопровождалось выкриками об Иисусе Христе и борьбе с нечистью.
Очевидцы заметили 36-летнего Дениса у Дома офицеров на улице Замышляева, сообщает телеграм-канал Mash. На место приехал наряд полиции, вызванный прохожими. При виде правоохранителей стрелок скинул оружие. Его задержали, сопротивления мужчина не оказал, так как просто не мог — был сильно пьян.

Сейчас он в отделе полиции, стражи порядка ждут, когда дебошир протрезвеет, чтобы подробно допросить и выяснить, откуда у него ружьё. Выяснилось, что перед тем, как неадеквата задержали, он успел пострелять по окнам алкомаркетов. Известно, что Денис работает на стройке, в Подмосковье приехал из Красноярского края.

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#оружие
#дебошир
#мужчина
#дома
#ружье
#полиция
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На Урале воспитательница протащила годовалого ребенка по земле, сломав ему ногу
02 ноября 2024, 17:45

Фото: iStock/dragana991

В Каменске-Уральском воспитательница протащила годовалого ребенка за руку по земле и сломала ему ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
На кадрах видно, как воспитатель детского сада №10 потянула ребенка за руку, малыш упал, но женщина продолжила тащить его по земле, после чего она подняла его вверх за одну руку и пронесла еще несколько шагов.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проверяют детское дошкольное учреждение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в одном из частных детских садов Подмосковья воспитательница грубо обращалась с детьми. Местные жители пожаловались на жестокое обращение.

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#женщина
#воспитатель
#жители
#сотрудники
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Боец СВО, его мать и бабушка погибли при взрыве в Черкесске
02 ноября 2024, 17:36

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Участник СВО оказался одной из жертв взрыва в Черкесске. Об этом пишет Telegram-канал «Инфо24 | Новости».
Отмечается, что местный житель Ислам полгода назад отправился в зону СВО. Во второй половине октября он приехал в Карачаево-Черкесию, чтобы проведать родственников. Но утром 31 октября в их пятиэтажке прогремел взрыв. Помимо бойца погибли его мать и бабушка.

Выжить после произошедшего удалось отцу военного, который жил отдельно, и брату бойца, который рано утром ушёл на работу.

Напомним, что 31 октября произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске. В результате этого произошло обрушение четвёртого и пятого этажа здания. Погибли пять человек, ещё девять пострадали. Возбуждено дело, проводится расследование.

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#дома
#расследование
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В Молдавии робот с голосом премьер-министра звонит и угрожает гражданам страны
02 ноября 2024, 17:15

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

В Молдавии жителям республики звонит по телефону робот и угрожает расправой. Причём говорит он голосом премьер-министра страны Дорина Речана.
Об этом пишет местное сетевое издание Noi. Сам глава молдавского правительства назвал подобные провокационные действия актами запугивания. По его словам, они направлены на то, чтобы посеять в людях панику и страх, чтобы граждане Молдавии боялись прийти на выборы.

Дорин Речан уточнил, что накануне, 1 ноября, люди по всей стране стали получать анонимные звонки. «Робот» с его голосом угрожал журналистам, медийным персонам, известным личностям и простым гражданам. По его словам, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по фактам происшедшего.

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Воспитанники детдома Владивостока оказались в реанимации, употребив дурман-траву
02 ноября 2024, 16:47

Фото: iStock/Iulianna Est

Воспитанники 34-го детского дома во Владивостоке объелись дурман-травы с клумбы и попали в реанимацию. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, воспитанники детского дома гуляли по городу и заметили цветки дурмана. Подростки вытащили семена, съели их, после чего пошли в кафе. Одной девушке стало плохо еще по пути, однако другие не обратили на это внимание. Через час она потеряла сознание. Сотрудники общепита вызвали скорую помощь.

Через час стало плохо второму подростку. Обоих экстренно госпитализировали и отправили в реанимацию. В настоящее время дети находятся в стабильном состоянии.

Остальным трем ребятам помощь врачей не понадобилась.

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Украинский беженец изнасиловал беременную соотечественницу в Берлине
02 ноября 2024, 16:30

Фото: iStock/picturesd

В Берлине под суд попал украинский беженец из Харькова, который изнасиловал беременную гражданку Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Согласно сообщению, беженец приставил нож к горлу 25-летней украинки, которая в тот момент находилась на девятом месяце беременности и изнасиловал ее. После этого он ограбил ее и сбежал в Польшу, где его задержали и экстрадировали в Германию.

На суде мужчина признал вину, заявив, что вел себя как животное. Приговор вынесут 22 ноября. Ему грозит пять лет лишения свободы, однако по истечению половины срока, его могут отправить депортировать на Украину.

Тем временем девушка уже родила здорового малыша.

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В Подмосковье добились сокращения числа погибших на железнодорожных платформах
02 ноября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в этом году на 7% снизилось число случаев гибели людей на железнодорожных платформах. В этом году их зафиксировали 26 случаев против 28 случаев в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Таких показателей удалось достичь благодаря реализации большого комплекса мер по безопасности на железной дороге. Самой действенной остаются профилактические рейды, которые проводятся ежедневно на всех станциях региона.
«С начала года мы организовали уже более 5 тыс. рейдов. С наступлением осени профилактические мероприятия проходят в основном в вечернее, самое аварийное, время. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы, раздают информационные материалы», - рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Также в Подмосковье строят надземные пешеходные переходы, устраивают металлические заборы и железобетонных ограждений вдоль путей, организуют искусственные ограждения типа «змейка».

Помимо этого, на станциях и платформах области устанавливают информационные стенды, камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

Несмотря на это, число погибших на железной дороге в Подмосковье остаётся высоким, считают в ведомстве. Так, с начала года на путях погибли 167 человек. При этом 92 случая зафиксировано на «опасных тропах», 49 – на пешеходных переходах, 26 – на платформах.

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