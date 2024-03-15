Явка на выборы президента России превысила 36%

Фото: РИА Новости/ Александр Пирагис
Центральная избирательная комиссия России проинформировала, что явка на выборы главы государства на по итогам первого дня голосования достигла отметки в 36,12%. Это следует из данных, представленных на сайте ЦИК.
На данный момент все избирательные участки в стране закрылись. Последним проголосовавшим 15 марта регионом стала Калининградская область, там участки закрыли свои двери в 21:00 по московскому времени.
Явка более 50% была зафиксирована в девяти российских регионах.
Голосование на выборах президента России в этом году впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).
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Явка более 50% была зафиксирована в девяти российских регионах.
Голосование на выборах президента России в этом году впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).
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Ювелина Бернст