Верховная рада приняла обращение в связи с выборами президента РФ

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Парламент Украины обратился к правительствам и парламентам других стран, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением в России президентских выборов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Киев призвал осудить действия Москвы по проведению выборов в Донбассе, Новороссии и Крыму. Также парламентарии обратились к мировому сообществу с просьбой усилить санкционное давление на Россию.
Приняв данное обращение, парламент приостановил работу из-за объявленной на всей территории страны воздушной тревоги.
К иностранным государствам и международным организациям также обратился с просьбой украинский МИД. Он попросил не присылать международных наблюдателей на выборы в Россию и отказаться от признания их результатов.
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Впервые в них принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав России в 2022 году.
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Приняв данное обращение, парламент приостановил работу из-за объявленной на всей территории страны воздушной тревоги.
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Впервые в них принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав России в 2022 году.
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Ювелина Бернст