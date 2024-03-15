Верховная рада приняла обращение в связи с выборами президента РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после посещения Грайворонского городского округа заявил, что на территории округа нет украинских войск, и бой с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) идёт за его пределами. Об этом сообщает РИА Новости.