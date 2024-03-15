Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах президента России

Фото: сайт Кремля
Действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.
Отмечается, что он принял участие в выборах в онлайн-формате. Такая возможность оставить голос доступна на президентских выборах впервые и активна примерно в трети регионов России.
Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. Они будут продолжаться три дня и завершатся 17 марта. В бюллетенях числятся четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.
По данным на 18:10 по московскому времени явка на выборы составила 25,79%.
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Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. Они будут продолжаться три дня и завершатся 17 марта. В бюллетенях числятся четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.
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Анастасия Чинкова