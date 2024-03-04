Yle: в Финляндии отметили резкий рост числа венерических заболеваний

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В Финляндии зафиксирован резкий рост случаев венерических заболеваний, сообщает местное издание Yle со ссылкой на исследования финской венерологической клиники HUS.
В частности, в стране резко выросла заболеваемость гонореей. Если раньше регистрировалось 300-500 случаев заражения в год, то к 2023 году этот показатель превысил 1000 случаев, и в 2024 году тенденция роста заболеваемости сохраняется, рассказала сотрудница клиники Эйя Хилтунен-Бак. Такие цифры являются рекордными для страны.
Группа исследователей из Мельбурнского центра сексуального здоровья ранее выяснила, что гонореей можно заразиться через поцелуи.
А в конце прошлого года резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем, отмечался в 27 странах Европейского союза.
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Ювелина Бернст