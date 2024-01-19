Врач рассказала, могут ли узкие джинсы довести до бесплодия и других заболеваний

Фото: istock / Fabio Camandona
Джинсы модели скинни могут приводить к проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог Александра Филева в беседе с Life.
Врач отметила, что при регулярном ношении узких джинсов может нарушаться кровообращение в области таза и ног. Это может вызвать боль, покалывание в бедрах и икроножных мышцах, ощущение онемения и дискомфорта в ногах.
У мужчин тугие джинсы могут провоцировать ухудшение качества семенной жидкости за счет повышения температуры в паховой области, а у женщин обостриться молочница.
Читайте также:
Врач Паршина: Многослойная одежда поможет не заболеть в морозы
Диетолог раскрыла, какой продукт продлевает жизнь
Нарколог назвал плохое настроение признаком начальной стадии алкоголизма
«Но вот страшилки о том, что скинни могут стать причиной бесплодия, медицинских доказательств не имеют: чтобы такое произошло, носить утягивающие брюки нужно круглосуточно, не снимая их ни на секунду», — пояснила Филева.
«Еще одна проблема не в самих скинни, а скорее их в размере. Если регулярно носить брюки, стягивающие живот, то это может привести к неправильной работе пищеварительной системы: желудочный сок будет забрасываться в пищевод, и человека начнет мучить изжога», — отметила врач.Эксперт призвала носить большее широкие штаны из натуральных тканей, а также нетесное белье, способствующее потоотделению и нормальной терморегуляции в зоне паха.
Читайте также:
Врач Паршина: Многослойная одежда поможет не заболеть в морозы
Нарколог назвал плохое настроение признаком начальной стадии алкоголизма
Алина Юрчак