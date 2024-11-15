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YouTube в России снова работает

Globalcheck: YouTube частично заработал в России через мобильные сети
Скриншот (Сайт: globalcheck.net)

Скриншот (Сайт: globalcheck.net)

Доступ к YouTube частично восстановился для пользователей в России, сообщает сервис Globalcheck.
Платформа Globalcheck зафиксировала, что YouTube работает стабильно через мобильный интернет, однако проблемы сохраняются при использовании домашнего интернета для пользователей, подключенных через Wi-Fi.

Также YouTube все еще недоступен у тех, кто пользуется услугами Ростелекома.



Таким образом, полное восстановление доступа пока не подтверждается для всех категорий подключений.

Вечером 14 ноября некоторые Telegram-каналы, такие как «Mash» и «Shot», также сообщили, что YouTube возобновил работу, но большинство пользователей отметили отсутствие изменений в доступе.

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Forbes назвал список лучших работодателей России
Forbes отметил в своем рейтинге топовых российских работодателей 2024 года
15 ноября 2024, 00:52

Фото: iStock/Urupong

Согласно новому рейтингу, который составило агентство Forbes, «Авито», Lamoda, ВТБ, Сбер и Т-Банк получили «платиновый» статус среди лучших работодателей России, высоко оцененные за соответствие ESG-стандартам (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).
Forbes распределил работодателей по четырем уровням — платина, золото, серебро и бронза — в зависимости от баллов по каждому из критериев, не присваивая конкретные места.

В группу «платиновых» вошли 26 компаний, среди них AB InBev Efes, «Альфа-банк», ГК «Самолет», «МегаФон», МТС, «ВымпелКом», «Росатом», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и «Яндекс».

Новичками «платинового» рейтинга стали «Металлоинвест», «Татнефть» и «Эн ».

В конце сентября Forbes также опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по чистой прибыли за 2023 год: первое место заняла «Роснефть» (1,529 трлн руб.), за ней следует Сбербанк (1,509 трлн руб.) и «Сургутнефтегаз» (1,32 трлн руб.).

«Газпром», бывший лидер прошлого года, выпал из списка с убытком 629 млрд руб., что резко контрастирует с прибылью в 1,23 трлн руб. годом ранее.

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#рейтинг
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#сбер газпром
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Иранские власти создали клинику для предотвращения снятия хиджаба
Al Arabiya: в Тегеране откроют клинику для женщин, отказывающихся от хиджаба
14 ноября 2024, 23:36

Фото: iStock/Ridofranz

В Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые решаются снять хиджаб, несмотря на закон, обязывающий их носить покрытие головы в общественных местах, сообщает Al Arabiya.
Цель клиники — предоставить помощь женщинам и подросткам, нарушающим религиозные нормы, а также повысить их осведомленность, заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

Талеби подчеркнула, что в клинике будут проводиться научное и психологическое лечение, направленное на поддержание «достоинства и скромности» среди молодежи, особенно подростков, молодых мужчин и женщин, проявляющих стремление к снятию хиджаба. По ее словам, посещение учреждения будет добровольным.

3 ноября студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья на улице в знак протеста против притеснений, связанных с неправильным ношением хиджаба.

Студенческая организация заявила, что она подверглась давлению со стороны военизированного формирования «Басидж», что и побудило ее к такому поступку.

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#лечение
#закон
#клиника
#семьи
#религия
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«Время героев»: новый набор для участников СВО и ветеранов
Дополнительный набор в программу «Время героев» стартует 15 ноября
14 ноября 2024, 23:20

Фото: iStock/zim286

С 15 ноября стартует дополнительный набор на кадровую программу «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции, сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По его словам, решение о новом наборе было принято на последнем заседании Общественного совета программы «Время героев».
Претендовать на участие могут те, кто показал высокие результаты на весеннем отборе 2024 года, но не вошел в число 83 отобранных. Кроме того, набор открыт для успешно прошедших тестирование на дистанционной платформе, а также тех, кто получил лучшие оценки на дистанционной программе обучения Президентской академии.

Комиссаров подчеркнул, что возможность подать заявку также предоставляется тем, кто не успел сделать это ранее.

Прием заявок будет идти с 15 ноября по 15 января на сайте программы, и уже к маю 2025 года подведут итоги набора. После этого начнется обучение второго потока участников программы «Время героев».

Президент России Владимир Путин впервые анонсировал программу «Время героев» 29 февраля в послании Федеральному собранию, отметив, что идея проекта возникла после встречи со студентами – участниками СВО. Программа направлена на поддержку ветеранов и участников боевых действий на Украине.

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Шведский министр Бранберг заявила, что боится бананов
14 ноября 2024, 22:16

Фото: istockphoto/ LightStock

Шведский министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает «бананофобией» и поэтому запретила коллегам приносить бананы на мероприятия, проинформировал Expressen.
«Брандберг страдает самой странной в мире фобией (...) "Бананофобия" вынуждает ее коллег и сотрудников заранее проверять, что в местах, которые она будет посещать, нет бананов», — подчёркивает издание.

Ещё газета поделилась выдержками из электронных писем сотрудников Брандберг. В них коллеги шведского министра неоднократно просили проверять помещения из-за ее фобии. К примеру, они связывались со Шведским судебным агентством по этой просьбе. Они ссылались на «сильную аллергию» Бранберг.

Издание обратила внимание на то, что на самом деле у Брандберг нет аллергической реакции на эти фрукты. Министр отказалась обсуждать с журналистами Expressen разумность своих требований, но отметила, что ей оказывают профессиональную помощь в связи с «бананофобией».

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#швеция
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В Подмосковье в октябре отремонтировали двери более чем в 1 тыс. подъездах
14 ноября 2024, 21:49

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные коммунальщики за октябрь отремонтировали по заявкам жителей двери более чем 1 тыс. подъездов. Работы проводились под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Входные двери многоквартирных домов должны иметь автоматические механизмы закрывания и ограничители, чтобы не допускать посторонних и обеспечивать безопасность жильцов. Важно использовать и уплотнители для снижения теплопотерь и шума. Двери в подъезд – это общее имущество собственников помещений в МКД. Содержать их в надлежащем состоянии обязаны управляющие компании», – отметили в ведомстве.
Если двери в подъезд не закрываются или не прилегают плотно, об этом нужно сообщить в свою УК или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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Психолог Яушева предупредила о рисках для здоровья от многозадачности
14 ноября 2024, 21:36

Фото: iStock/Inside Creative House

Психолог Дарья Яушева заявила, что многозадачность представляет собой опасность для здоровья и способна вызвать истощение организма и агрессию.
«Высокоинтенсивная умственная нагрузка истощает организм, особенно в условиях многозадачности. Истощаются ресурсы мозга, связанные с самоконтролем и управлением эмоциями. Когда человек постоянно переключается между задачами или длительное время занят решением сложных вопросов, его умственные батареи буквально разряжаются», — объяснила в беседе с NEWS.ru Яушева.

При этом она отметила, что в современных условиях для некоторых профессий и жизненных ситуаций многозадачность является неизбежностью. В таких случаях специалист рекомендовала находить подходящие методы компенсации, чтобы восстанавливать энергию.

Ранее Дарья Яушева заявляла, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.

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#здоровье
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Цена на IPhone 16 Pro упала на 40% в РФ
14 ноября 2024, 21:25

Фото: istockphoto/ yalcinsonat1

В сентябре 2024 года компания Apple представила свой новый смартфон — iPhone 16 Pro. Сразу после релиза смартфон стоил почти 200 тысяч рублей, сейчас цена упала на 40% в России, проинформировал Hi-Tech Mail.
На старте продаж смартфон стоил 170 тысяч рублей, но уже через месяц, в октябре, его можно было купить за 130 тысяч рублей. В дни распродаж 11.11 в интернет-магазинах возможно приобрести iPhone 16 Pro по ещё более низкой цене.

На данный момент флагман можно купить за 105–115 тысяч рублей — цены на новый смартфон от Apple упали более чем на 50 тысяч рублей или же около 43 процентов.

Портал отмечает, что наиболее выгодный вариант приобретения IPhone — заказ из-за рубежа. На маркетплейсах смартфон продается за 105 тысяч рублей. Не стоит забывать о пошлине, которая составляет примерно 14 тысяч рублей. Даже с этой доплатой приобретение останется выгодным.

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#портал
#смартфон
#apple
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Ещё 24 новых самосвала выйдут на уборку снега в Подмосковье
14 ноября 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В 11 муниципалитетов Подмосковья в преддверии зимнего сезона переданы ключи ещё от 24 самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Технику получили городские округа Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский и Раменский. Новые спецмашины позволят решать на местах коммунальные задачи, в том числе вывоз снега после уборки дорог и общественных пространств», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что всего министерство накануне зимы закупили в этом году 72 единицы самосвала. Все они уже переданы в городские округа.

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#автомобили
#техника
#снегоуборочная техника
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
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Жители Подмосковья могут поддержать Мастерскую управления «Сенеж» в проекте «Место силы России»
Жители Подмосковья могут поддержать «Сенеж» в проекте «Место силы России»
14 ноября 2024, 20:40

Фото: сайт mestasil.ru/

Завершается голосование за лучшее «Место силы России», в котором могут принять участие все желающие. Финалистами конкурса стали Великий Новгород, Выборг, Калининград, Мастерская управления «Сенеж» и Этнографический парк-музей «Этномир», сообщили организаторы проекта.
«Мастерская управления «Сенеж» – это место встречи умных и творческих людей, площадка для образовательных и молодёжных проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Туда съезжаются молодые управленцы, руководители и предприниматели», – говорится на сайте проекта.
Проголосовать за «Сенеж» в конкурсе можно по ссылке.

Проект «Места силы России» реализует МОО «Молодёжная палата» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование» при поддержке грантового конкурса Минпросвещения. Инициатива направлена на сохранение культурного и духовного наследия страны, формирование чувства патриотизма, укрепление межнационального единства, а также развитие внутреннего туризма.

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