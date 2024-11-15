YouTube в России снова работает

С 15 ноября стартует дополнительный набор на кадровую программу «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции, сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По его словам, решение о новом наборе было принято на последнем заседании Общественного совета программы «Время героев».