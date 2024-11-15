YouTube в России снова работает

Скриншот (Сайт: globalcheck.net)
Доступ к YouTube частично восстановился для пользователей в России, сообщает сервис Globalcheck.
Платформа Globalcheck зафиксировала, что YouTube работает стабильно через мобильный интернет, однако проблемы сохраняются при использовании домашнего интернета для пользователей, подключенных через Wi-Fi.
Также YouTube все еще недоступен у тех, кто пользуется услугами Ростелекома.
Таким образом, полное восстановление доступа пока не подтверждается для всех категорий подключений.
Вечером 14 ноября некоторые Telegram-каналы, такие как «Mash» и «Shot», также сообщили, что YouTube возобновил работу, но большинство пользователей отметили отсутствие изменений в доступе.
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Также YouTube все еще недоступен у тех, кто пользуется услугами Ростелекома.
Таким образом, полное восстановление доступа пока не подтверждается для всех категорий подключений.
Вечером 14 ноября некоторые Telegram-каналы, такие как «Mash» и «Shot», также сообщили, что YouTube возобновил работу, но большинство пользователей отметили отсутствие изменений в доступе.
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Мария Моисеева