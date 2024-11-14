Путин пообещал решить проблему с замедлением YouTube

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Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в вопросе замедления YouTube, проинформировал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в эфире телеканла «Россия 1».
«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <...> Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю», — подчеркнул Шахназаров.
Он отметил, что глава Российской Федерации открыт для разных тем.
Владимир Путин и Карен Шахназаров встречались накануне. Они говорили о роли киноконцерна в благотворительности, учитывая поддержку участников специальной военной операции.
Проблемы в работе YouTube начались летом 22024 года, Он перестал работать на компьютерах у россиян. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обращал внимание, что скорость загрузки может снизиться на 70 процентов.
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Ольга Енгалычева