ЮАР задействует вооружённые силы из-за неожиданно выпавшего снега

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy
Внезапно выпавший снег парализовал движение на нескольких дорогах в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает телеканал SABC News.
Отмечается, что вооружённые силы страны будут привлечены в провинцию Квазулу-Натал для ликвидации последствий непогоды.
Также телеканал со ссылкой на метеорологические службы предупредил о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.
Дорожные службы страны сообщают, что выпавший снег частично или полностью парализовал движение на нескольких трассах в разных районах ЮАР. При этом работы по уборке снега начнутся тогда, когда это будет безопасно.
При этом Национальное дорожное агентство ЮАР сообщает, что в настоящее время несколько гуманитарных организаций уже приступили к оказанию экстренной помощи людям, застрявшим на засыпанных трассах.
Читайте также:
В конце апреля Санкт-Петербург накрыл снегопад
ЮАР поддержала китайский «Консенсус из шести пунктов» по Украине
Глава МИД ЮАР Пандор: На Западе пропадает свобода слова
Также телеканал со ссылкой на метеорологические службы предупредил о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.
Дорожные службы страны сообщают, что выпавший снег частично или полностью парализовал движение на нескольких трассах в разных районах ЮАР. При этом работы по уборке снега начнутся тогда, когда это будет безопасно.
При этом Национальное дорожное агентство ЮАР сообщает, что в настоящее время несколько гуманитарных организаций уже приступили к оказанию экстренной помощи людям, застрявшим на засыпанных трассах.
Читайте также:
В конце апреля Санкт-Петербург накрыл снегопад
ЮАР поддержала китайский «Консенсус из шести пунктов» по Украине
Глава МИД ЮАР Пандор: На Западе пропадает свобода слова
Анастасия Чинкова