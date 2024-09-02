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Южно-Африканская Республика поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Мы поддерживаем «Консенсус из шести пунктов», предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского кризиса», – заявил Рафимоза пекинским журналистам.Президент ЮАР прибыл в Китай с официальным визитом. Рафимоза примет участие в саммите форума китайско-африканского сотрудничества 4–6 сентября в Пекине.
Ранее Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток, который утратили из-за Айгунского договора с Российской Империей в 1858 году.
Китай накануне выразил беспокойство по намерению Украины быть западным оружием вглубь России.
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Лия Мурадьян