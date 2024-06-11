Глава МИД ЮАР Пандор: На Западе пропадает свобода слова

Фото: iStock/wildpixel
Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что сейчас наблюдаются процессы, в ходе которых в так называемых «устоявшихся демократиях» на Западе пропадает свобода слова.
«И мы не можем поверить в то, что более 140 журналистов были убиты в Палестине, а «свободная пресса» в большинстве своём молчит об этом и почти соучаствует в том, что их же коллег убивают, запрещают, сажают в тюрьмы и обращаются с ними самым жестоким образом. Мы, африканцы, наблюдаем за всем этим и задаёмся вопросом, что случилось с теми уроками и лекциями», — прокомментировала в беседе с RT Пандор.
А декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, профессор Генри Сардарян заявил, что кроме всего прочего западные страны начинают поднимать те темы, которые ранее были жёстко табуированы. В частности, речь идёт о ядерном оружии.
«За последние года поведение западных стран — это путь к серьёзным последствиям. За счёт их безответственности многие табуированные темы стали легальной частью политической дискуссии. Уже некоторые обсуждают, что, мол, возможно, у России не сработает ядерное оружие. Но система ядерного сдерживания зависит от страха. Как только начнутся сомнения в эффективности этого вооружения, мы окажемся на пороге эскалации конфликта», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Сардарян.
Ранее сообщалось, что Россия начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил.
Читайте также:
Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины
Минобороны: В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
В Чехии обвинили Россию в попытке поджечь пражские автобусы
Мелисса Тимофеева