Юбилей за 60 млн, поздравление от Баскова и дом в Британии: шикарная жизнь сенатора Савельева

Фото: РИА Новости/Дмитрий Блинов
Задержанный по подозрению в организации убийства сенатор Дмитрий Савельев успел отличиться любовью к шикарной жизни. Он имеет дом в Великобритании и отдал в 2018 году 60 миллионов рублей за свой юбилей.
Также не ограничивала себя в расходах и его жена, сообщает телеграм-канал Mash. В 2019 году она тратила по 20-30 миллионов за вечер. Например, в круглую сумму обошлось празднование юбилея Ольги Савельевой в элитном банкетном холле Barvikha luxury village под названием «Цвет настроения красный». На празднике выступали Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн, вёл мероприятие Вячеслав Манучаров. За вечер именинница успела сменить пять ярко-красных нарядов. Обошлась вечеринка в 10 миллионов рублей.
В 2018 году сам сенатор отметил свой юбилей почти за 60 миллионов рублей. В числе прочих, его заглянули поздравить Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой.
Согласно налоговой декларации, за 2017 год Савельев заработал около 167 миллионов рублей. Он также задекларировал два земельных участка площадью 13 и 1,5 тысячи квадратных метров, шесть жилых помещений общей площадью 2 461 квадратный метр, а также дом в Англии площадью 489 квадратных метров.
Читайте также:
Задержанный сенатор Савельев попытался сбежать из СФ после заявления Краснова
Сенатора Савельева обвиняют в организации убийства: задержание на выходе из Совфеда, подробности
Сенатор Савельев задержан по подозрению в организации убийства
В 2018 году сам сенатор отметил свой юбилей почти за 60 миллионов рублей. В числе прочих, его заглянули поздравить Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой.
Согласно налоговой декларации, за 2017 год Савельев заработал около 167 миллионов рублей. Он также задекларировал два земельных участка площадью 13 и 1,5 тысячи квадратных метров, шесть жилых помещений общей площадью 2 461 квадратный метр, а также дом в Англии площадью 489 квадратных метров.
Читайте также:
Задержанный сенатор Савельев попытался сбежать из СФ после заявления Краснова
Сенатора Савельева обвиняют в организации убийства: задержание на выходе из Совфеда, подробности
Сенатор Савельев задержан по подозрению в организации убийства
Александр Бойцов