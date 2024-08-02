Сенатора Савельева обвиняют в организации убийства: задержание на выходе из Совфеда, подробности

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Члена Совета Федерации, сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. В материале «Радио 1» расскажем, кто такой Дмитрий Савельев, чем известен, какие обвинения ему вменяют и как он жил до задержания.
Краткая биография Дмитрия СавельеваДмитрий Савельев родился 3 августа 1968 года в городе Горький, в 1997 году окончил Академию народного хозяйства (ныне РАНХиГС). В 2000 отучился на юрфаке Нижегородского госуниверситета. Кандидат юридических наук. Служил в составе воинского контингента в Афганистане.
Карьера Дмитрия Савельева:
- В 1994 стал гендиректором АООТ «Лукойл-Уфа», в 1995 гендиректором АООТ «Лукойл-Нижний Новгород».
- С 1996 назначен вице-президентом по коммерческим вопросам нефтяной компании ОАО «Норси-ойл», в 1997 перешёл на должность президента «Норси-ойл» и главы совета директоров ЗАО «Нефтехим».
- В 1998 году Савельева избрали в нижегородское Заксобрание.
- В 1998-1999 годах являлся президентом ОАО «Транснефть». Входил в состав коллегии Минэнерго РФ.
- С 1999 член совета директоров Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК).
- С 1999 по 2016 годы – депутат ГД, входил во фракции: «Союз правых сил», «Родина», «Единая Россия». В 2011 – 2016 годах был заместителем председателя ЕР.
- С 2016 года является сенатором от Тульской области.
- В 2016-2023 – член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
- С ноября 2023 – член Комитета Совфеда по экономической политике.
Арест Дмитрия Савельева и обвиненияДнём 2 августа Дмитрий Савельев был задержан на выходе из зала заседаний Совфеда. В Генпрокуратуре России проинформировали, что сенатор подозревается в организации убийства.
Перед этим с запросом о снятии неприкосновенности к Совфеду обратился российский генпрокурор Игорь Краснов. Этот случай стал третьим за историю СФ, когда сенатор был лишён этого статуса.
По предварительным данным, Савельева подозревают в подготовке убийства своего партнёра. Как пишет Телеграм-канал Baza, Савельев заказал своего партнёра по фамилии Ионов. По данным издания, исполнить убийство должен был бывший сотрудник ФСИН за 100 тысяч долларов, однако передумал и пошёл в ФСБ.
Смерть Ионова была инсценирована — Савельеву показали карту вызова бригады скорой помощи и документ о смерти мужчины. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник Савельева), участников схемы задержали.
«В главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Членство в партии «Единая Россия» сенатора Дмитрия Савельева приостановлено.
Роскошная жизнь семьи СавельеваРанее сенатор и его супруга Ольга прославились любовью к роскошным праздникам. Как пишет Телеграм-кана Mash, в 2018 году Савельев отдал 60 млн рублей за свой юбилей. А в 2019-м его жена могла потратить 20–30 млн рублей за вечер.
Так, юбилей Ольги Савельевой проводился в элитном банкетном холле Barvikha luxury village. На мероприятии выступили Дима Билан, Светлана Лобода, Иван Дорн. Ведущим стал Вячеслав Манучаров.
По официальным данным, за 2017 год сенатор заработал более 167 млн рублей. Савельев задекларировал два земельных участка площадью 13к и 1,5к квадрата, 6 помещений общей площадью 2461 квадрат и жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратов.
Кроме того, основные объекты недвижимости семьи сенатора находятся в собственности у его детей, в том числе дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, а также несколько участков для размещения объектов торговли.
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Алина Юрчак