Сенатор Савельев задержан по подозрению в организации убийства

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Члена Совета Федерации заподозрили в причастности к организации убийства. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в связи с этим в Совет Федерации с просьбой о снятии неприкосновенности с сенатора, что и было сделано.
После этого правоохранители задержали Савельева прямо при выходе с заседания, сообщает телеграм-канал Baza. В настоящий момент следователи предъявляют сенатору обвинение. Предполагается, что после этого он будет доставлен в Басманный районный суд города Москвы для избрания меры пресечения.
Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате российского парламента он представляет Тулу. Ранее нынешний сенатор на протяжении 17 лет был депутатом Государственной думы РФ.
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