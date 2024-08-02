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Задержанный сенатор Савельев попытался сбежать из СФ после заявления Краснова

Камеры сняли лицо сенатора Савельева за несколько минут до задержания
02 августа 2024, 16:48
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Задержанный сенатор Дмитрий Савельев попытался сбежать из СФ после заявления генпрокурора РФ Игоря Краснова, когда тот попросил снять с него неприкосновенность. В этот момент оборвалась трансляция заседания верхней палаты российского парламента.


Как отметили коллеги Савельева, он попытался покинуть зал сразу же, однако ему заблокировали выход. Все происходило во время поздравления председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Краснов представил копии материалов возбужденного уголовного дела.
Савельева обвиняют в причастности к организации убийства. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Сенатор был членом Комитета Совфеда по экономической политике с ноября прошлого года.

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Сенатора Савельева обвиняют в организации убийства: задержание на выходе из Совфеда, подробности
СК: задержанному сенатору Савельеву вменяется приготовление к убийству
02 августа 2024, 16:36

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Члена Совета Федерации, сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. В материале «Радио 1» расскажем, кто такой Дмитрий Савельев, чем известен, какие обвинения ему вменяют и как он жил до задержания.

Краткая биография Дмитрия Савельева

Дмитрий Савельев родился 3 августа 1968 года в городе Горький, в 1997 году окончил Академию народного хозяйства (ныне РАНХиГС). В 2000 отучился на юрфаке Нижегородского госуниверситета. Кандидат юридических наук. Служил в составе воинского контингента в Афганистане.

Карьера Дмитрия Савельева:

  • В 1994 стал гендиректором АООТ «Лукойл-Уфа», в 1995 гендиректором АООТ «Лукойл-Нижний Новгород».
  • С 1996 назначен вице-президентом по коммерческим вопросам нефтяной компании ОАО «Норси-ойл», в 1997 перешёл на должность президента «Норси-ойл» и главы совета директоров ЗАО «Нефтехим».
  • В 1998 году Савельева избрали в нижегородское Заксобрание.
  • В 1998-1999 годах являлся президентом ОАО «Транснефть». Входил в состав коллегии Минэнерго РФ.
  • С 1999 член совета директоров Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК).
  • С 1999 по 2016 годы – депутат ГД, входил во фракции: «Союз правых сил», «Родина», «Единая Россия». В 2011 – 2016 годах был заместителем председателя ЕР.
  • С 2016 года является сенатором от Тульской области.
  • В 2016-2023 – член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
  • С ноября 2023 – член Комитета Совфеда по экономической политике.

Арест Дмитрия Савельева и обвинения

Днём 2 августа Дмитрий Савельев был задержан на выходе из зала заседаний Совфеда. В Генпрокуратуре России проинформировали, что сенатор подозревается в организации убийства.

Перед этим с запросом о снятии неприкосновенности к Совфеду обратился российский генпрокурор Игорь Краснов. Этот случай стал третьим за историю СФ, когда сенатор был лишён этого статуса.

По предварительным данным, Савельева подозревают в подготовке убийства своего партнёра. Как пишет Телеграм-канал Baza, Савельев заказал своего партнёра по фамилии Ионов. По данным издания, исполнить убийство должен был бывший сотрудник ФСИН за 100 тысяч долларов, однако передумал и пошёл в ФСБ.

Смерть Ионова была инсценирована — Савельеву показали карту вызова бригады скорой помощи и документ о смерти мужчины. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник Савельева), участников схемы задержали.

«В главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Членство в партии «Единая Россия» сенатора Дмитрия Савельева приостановлено.

Роскошная жизнь семьи Савельева

Ранее сенатор и его супруга Ольга прославились любовью к роскошным праздникам. Как пишет Телеграм-кана Mash, в 2018 году Савельев отдал 60 млн рублей за свой юбилей. А в 2019-м его жена могла потратить 20–30 млн рублей за вечер.

Так, юбилей Ольги Савельевой проводился в элитном банкетном холле Barvikha luxury village. На мероприятии выступили Дима Билан, Светлана Лобода, Иван Дорн. Ведущим стал Вячеслав Манучаров.

По официальным данным, за 2017 год сенатор заработал более 167 млн рублей. Савельев задекларировал два земельных участка площадью 13к и 1,5к квадрата, 6 помещений общей площадью 2461 квадрат и жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратов.

Кроме того, основные объекты недвижимости семьи сенатора находятся в собственности у его детей, в том числе дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, а также несколько участков для размещения объектов торговли.

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СК: на сенатора Савельева завели дело о приготовлении к убийству
02 августа 2024, 15:53

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело в отношении сенатора Совфеда Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству завел Следственный комитет России. Об этом сообщили в ведомстве.
Ранее сенатор СФ, глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал, что Савельев уже лишился неприкосновенности, и его задержали на выходе из зала заседаний для дальнейших следственных действий.

Бывшего члена комитета Совфеда по экономике подозревают в причастности к организации убийства. Генпрокурор РФ Игорь Краснов ходатайствовал о лишении Савельева неприкосновенности.

Савельев представлял один из органов власти в Тульской области. Кроме того, до этого он был депутатом Госдумы.

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#следственный комитет
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Названа причина задержания сенатора Савельева в Москве
Сенатора Савельева задержали в Совфеде по подозрению в организации убийства
02 августа 2024, 15:37

Фото: РИА Новости//Илья Питалев

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали в Совете Федерации. Его подозревают в причастности к организации убийства. Об этом пишет Baza.
Савельева подозревают в подготовке убийства своего партнёра. Следствие полагает, что сенатор заказал убийство своего партнера Ионова. Совершить преступление должен был бывший сотрудник ФСИН за 100 тысяч долларов, однако он вовремя одумался и обратился в ФСБ. Тогда правоохранители инсценировали убийство Ионова, а сенатору показали документы о его смерти.

При этом деньги киллеру за выполнение заказа передал помощник Савельева. Обоих задержали в момент передачи денег.

До этого Генпрокурор Игорь Краснов попросил Совфед лишить Савельева неприкосновенности, получил добро и политика задержали прямо на выходе с заседания.

Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года, его полномочия должны были закончиться в сентябре текущего года. До этого он был депутатом Госдумы.

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Сенатор Савельев лишился неприкосновенности
Сенатор Тимченко: с Савельева сняли неприкосновенность, его уже задержали
02 августа 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

С сенатора Дмитрия Савельева сняли неприкосновенность и задержали. Об этом РИА Новости сообщил руководитель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
«На сегодняшнем заседании Совета Федерации палата дала согласие на снятие с Савельева неприкосновенности сенатора», — сказал он.

Савельева подозревают в причастности к организации убийства. Его задержали на выходе из зала заседаний. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия. Савельев был членом комитета СФ по экономике, представлял исполнительный орган власти Тульской области.

Представление лишить Савельева неприкосновенности подал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Аналогичное задержание проводилось в 2019 году. Тогда был задержан сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков. Позже его приговорили к пожизненному сроку за заказные убийства.

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#россия
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Сенатор Савельев задержан по подозрению в организации убийства
02 августа 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Члена Совета Федерации заподозрили в причастности к организации убийства. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в связи с этим в Совет Федерации с просьбой о снятии неприкосновенности с сенатора, что и было сделано.
После этого правоохранители задержали Савельева прямо при выходе с заседания, сообщает телеграм-канал Baza. В настоящий момент следователи предъявляют сенатору обвинение. Предполагается, что после этого он будет доставлен в Басманный районный суд города Москвы для избрания меры пресечения.

Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате российского парламента он представляет Тулу. Ранее нынешний сенатор на протяжении 17 лет был депутатом Государственной думы РФ.

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Сына Армена Джигарханяна расстреляли в Лас-Вегасе
02 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/aldo_dz

Сына актёра Армена Джигарханяна Степана расстреляли в центре Лас-Вегаса, одна пуля пролетела мимо, вторая же задела голову по касательной. Об этом пишет Mash.
По словам 58-летнего Степана, он возвращался домой и совершенно случайно попал в перестрелку при разборке в разборку местных бандитов.

Один из мужчин несколько раз выстрелил в младшего Джигарханяна из машины. Одна пуля пролетела мимо, вторая задела голову по касательной. Степан сразу обратился за медицинской помощью. Теперь ему предстоит лечение, а также последующая реабилитация. Мужчина считает происшествие случайностью.

Ранее сообщалось, что в Кумертау (Башкортостан) мигрант выстрелил из травматического оружия в голову мужчине. Нападавший много лет занимается рэкетом. По словам местных жителей, его уже выдворяли из России.

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Четырех ростовчан задержали за причастность к колл-центрам мошенников с Украины
02 августа 2024, 14:44

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали четверых жителей Ростова-на-Дону, которые подозреваются в обеспечении работы мошеннических кол-центров с Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.
Сообщается, что они обеспечивали работу SIM-банков, которые используются украинскими кол-центрами для мошеннических звонков гражданам России. С мая по июнь 2024 года было совершено свыше 400 000 звонков. Силовиками были изъяты более 12 000 SIM-карт различных сотовых операторов, а также восемь SIM-банков.

«Установлено 44 уголовных дела по статье 159 УК России «Мошенничество», возбужденных в различных регионах России. Общий ущерб от действий мошенников составил 25 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области сотрудник ФСБ задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он передавал противнику данные о расположении российских частей для нанесения ударов по ним. Ему будет предъявлено обвинение в шпионаже.

До этого десять человек, помогавших телефонистам-мошенникам рассылать сообщения-фальшивки, задержали российские силовики. Уточняется, что у злоумышленников обнаружили и изъяли более тысячи сим-карт. Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.

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#обвинение
#мошенничество
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В Подмосковье мужчину подозревают в изнасиловании дочери более 50 раз
02 августа 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Giuda90

В Подмосковье возбудили уголовное дело против 43-летнего мужчины, насиловавшего собственную дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ, со ссылкой на источник. Уточняется, что первое изнасилование случилось, когда жертве было 11 лет.
По словам соседки, мужчина является «очень тихим, спокойным и работящим», а пострадавший ребенок занимается конным спортом.

«С папой она виделась регулярно, по два, иногда три раза в неделю. Последнее время она перестала с ним вообще встречаться, мы спрашивали, говорила, что не хочет папу видеть. Мы в шоке и не подумали бы никогда такое», — сказала она изданию NEWS.ru.
Сейчас, подметила собеседница, подозреваемый разводится с супругой. Что касается жены подозреваемого, она, со слов соседки, назвала причиной развода съевший семью быт. А девочка при этом все время была замкнутой и грустной. Соседи считали плохое настроение ребенка последствием родительского развода.

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#россия
#новости
#криминал
#изнасилование
#дети
#полиция
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Мастер по маникюру подралась с клиенткой в подмосковном салоне красоты
02 августа 2024, 14:12

Фото: iStock/uatp2

В Красногорске в одном из салонов красоты произошла драка между мастером по маникюру и клиенткой. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, драка произошла в салоне красоты Compliment. Клиентка оказалась недовольна выполненным маникюром. При этом мастер утверждает, что работа была выполнена качественно, а девушка просто хотела получить красивые ногти бесплатно. Тогда ей предложили снять покрытие, и по словам мастера, клиентка начала кусаться.

При этом клиентка салона рассказывает другую историю. Она пояснила, что мастер была не готова принять критику в адрес своей работы и после замечания набросилась на девушку с кулаками.

Обе девушки сняли побои, которые оказались довольно значительными. В деле теперь разбирается полиция.

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