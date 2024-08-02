Задержанный сенатор Савельев попытался сбежать из СФ после заявления Краснова

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Задержанный сенатор Дмитрий Савельев попытался сбежать из СФ после заявления генпрокурора РФ Игоря Краснова, когда тот попросил снять с него неприкосновенность. В этот момент оборвалась трансляция заседания верхней палаты российского парламента.
Как отметили коллеги Савельева, он попытался покинуть зал сразу же, однако ему заблокировали выход. Все происходило во время поздравления председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Краснов представил копии материалов возбужденного уголовного дела.
Савельева обвиняют в причастности к организации убийства. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Сенатор был членом Комитета Совфеда по экономической политике с ноября прошлого года.
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Никита Кротов