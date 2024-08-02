Задержанный сенатор Савельев попытался сбежать из СФ после заявления Краснова

Члена Совета Федерации, сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. В материале «Радио 1» расскажем, кто такой Дмитрий Савельев, чем известен, какие обвинения ему вменяют и как он жил до задержания.