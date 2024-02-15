Юбилейная «Гонка Александра Легкова» соберёт в Подмосковье более 2 тыс лыжников

Второй день будет посвящён лыжным мастер-классам. Участники соревнований и гости смогут провести время всей семьёй. Впервые на одной площадке можно будет увидеть 31 олимпийскую медаль, получить автограф от прославленных спортсменов, поучаствовать в розыгрышах и поболеть за участников в фан-зоне.
Первые соревнования прошли в 2015 год. Тогда участниками стали тысячи любителей лыжного спорта от 5 до 75 лет. Как отметили в министерстве, 10-летие «Гонки Александра Легкова» совпадает с юбилеем Олимпийских игр в Сочи, когда спортсмен завоевал чемпионский титул.
Почётными гостями 10-й «Гонки Легкова» станут прославленные спортсмены с мировым именем, чемпионы и призёры Олимпийских игр: Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелёва и другие.
Регистрация на участие в юбилейной гонке продолжается на сайте.
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