Юбилейная «Гонка Александра Легкова» соберёт в Подмосковье более 2 тыс лыжников

Более 18 тысяч человек убирают снег во дворах и на общественных территориях Московской области, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

«Мощный снегопад обрушился на столичный регион, в некоторых районах области менее чем за сутки выпало до 14 сантиметров снега. Коммунальщики с 5 утра ликвидируют последствия стихии, в работах задействовано более 18 тысяч человек, используется более полутора тысяч единиц спецтехники», — говорится в сообщении.



Для работ по уборке снега городские округа дополнительно привлекли 2,3 тыс. сотрудников различных предприятий, а также 353 машины для сбора, погрузки и вывоза снега. На особом контроле работы по расчистке проезда к контейнерным площадкам, чтобы непогода не стала причиной появления мусорных навалов.



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