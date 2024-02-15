Подмосковная команда завоевала медаль в прыжках с трамплина на Спартакиаде сильнейших

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую награду завоевала сборная Московской области на Спартакиаде сильнейших спортсменов России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В команде подмосковной сборной выступили Ксения Каблукова, Ирина Аввакумова, Максим Альчиков и Константин Николаев. В соревновании смешанного формата они набрали 830,4 балла. Этот результат обеспечил им нижнюю ступень пьедестала. Победу одержала сборная Свердловской области, серебро досталось сборной Москвы», — говорится в сообщении.Всего с начала Спартакиады команда Московской области завоевала 17 медалей: по пять золотых и серебряных и семь бронзовых.
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