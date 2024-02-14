Горнолыжник из Подмосковья выиграл золотую медаль на Спартакиаде сильнейших

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен из Московской области Семён Ефимов взял золото в соревнованиях по горнолыжному спорту в рамках второй Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта
«Семён Ефимов показал лучшее время в слаломе. По итогам двух заездов его время составило одну минуту и 42,07 секунды. Серебро завоевал Александр Андриенко из Калужской области, а третье место занял представитель Санкт-Петербурга Павел Трихичев», — говорится в сообщении.В Спартакиаде сильнейших принимают участие более двух с половиной тысяч спортсменов из разных регионов России. В команду Московской области входит 165 человек, они уже выиграли 15 медалей: пять высшего достоинства, четыре серебряных и шесть бронзовых.
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