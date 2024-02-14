Подмосковный конькобежец завоевал награду Спартакиады сильнейших

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Чемпион и призёр Олимпийских игр, многократный чемпион Европы Руслан Захаров из Московской области завоевал серебряную медаль по конькобежному спорту на второй Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В забеге на 5 тысяч метров Руслан Захаров занял второе место. Золото в этой дисциплине завоевал конькобежец из Красноярского края Сергей Трофимов, бронзовую медаль получил москвич Даниил Найдёнышев», — говорится в сообщении.Сейчас в копилке команды Московской области 16 медалей: пять высшего достоинства, столько же серебряных и шесть бронзовых.
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