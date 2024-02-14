Подмосковный конькобежец завоевал награду Спартакиады сильнейших

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проигранном его командой клубу «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:6. Российский нападающий отличается в шестом матче подряд, чего с ним не случалось с декабря 2018 года.