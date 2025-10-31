Популярность национального мессенджера Max растет
Более 20 млн человек ежедневно пользуются возможностями национального мессенджера Max, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на пленарном заседании Международного Каспийского цифрового форума. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, на платформе уже функционируют несколько востребованных сервисов, а ведомство вместе с разработчиками обсуждает возможные новые функции, чтобы сделать мессенджер ещё более привлекательным для юзеров.
Ранее пресс-служба Max сообщала, что число пользователей платформы превысило 50 млн. Рекордный дневной показатель зафиксировали 22 октября — тогда мессенджером воспользовались 22,5 млн человек.
Перед этим стало известно о запуске «Платформы для партнеров» в Max.
