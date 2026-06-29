Юг России встретит июль дождями и более прохладной погодой
Представитель Северо-Кавказского управления Росгидромета сообщил, что в июле на юге России температура окажется ниже климатической нормы на два градуса, а старт месяца принесет частые дожди. Днем воздух в разных регионах прогреется до 24–29 градусов, а местами в южной части ЮФО — до 32. Об этом пишет РИА Новости.
По прогнозу синоптиков, особенно влажной станет первая декада месяца. Осадки чаще пройдут во второй половине дня и ближе к вечеру. Во второй части июля кратковременные дожди придут вместе с атмосферными фронтами.
Жителям и туристам в начале месяца стоит выбирать легкую одежду, но держать под рукой ветровку или тонкую непромокаемую куртку. Для поездок и прогулок пригодятся зонт, закрытая обувь и сменный комплект вещей, особенно если день предстоит долгий.
Тем, кто планирует отдых у моря, в горах или выезды на природу, лучше заранее следить за прогнозом на ближайшие часы. После полудня погода может быстро меняться, поэтому в дороге важно учитывать риск ливней, мокрых трасс и ухудшения видимости.
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