Юг России встретит июль дождями и более прохладной погодой

29 июня 2026, 08:48

Росгидромет: начало июля на юге России будет дождливым

Фото: iStock/chris-mueller

Представитель Северо-Кавказского управления Росгидромета сообщил, что в июле на юге России температура окажется ниже климатической нормы на два градуса, а старт месяца принесет частые дожди. Днем воздух в разных регионах прогреется до 24–29 градусов, а местами в южной части ЮФО — до 32. Об этом пишет РИА Новости.