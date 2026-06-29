Почти половина россиян поддержала смену работы раз в несколько лет

29 июня 2026, 08:24

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Почти каждый второй россиянин считает нормальной стратегией переход на новое место работы раз в несколько лет, поскольку такой шаг помогает развивать навыки и не останавливаться в профессии. К такому выводу пришли онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» и сервис карьерного развития «Эйч». Об этом сообщает ТАСС.