Почти половина россиян поддержала смену работы раз в несколько лет
Почти каждый второй россиянин считает нормальной стратегией переход на новое место работы раз в несколько лет, поскольку такой шаг помогает развивать навыки и не останавливаться в профессии. К такому выводу пришли онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» и сервис карьерного развития «Эйч». Об этом сообщает ТАСС.
Исследование показало, что 48% участников опроса одобряют регулярную смену работодателя. Еще 32% смотрят на такой вариант с осторожностью из-за ситуации на рынке труда, а 18% заняли нейтральную позицию.
Чаще всего ощущение, что человек «перерос» свою должность, связано с потерей интереса к задачам, нехваткой нового опыта и пониманием, что уровень компетенций уже выше текущей зарплаты. Среди заметных признаков респонденты назвали нежелание идти на работу, постоянный просмотр вакансий и ожидание конца рабочего дня. На новом месте опрошенные прежде всего хотят видеть более увлекательные задачи и более высокий доход. Немалая часть участников ждет карьерных перспектив и сильную команду, где можно учиться у коллег.
Опрос показал, что с чувством профессионального застоя сталкивались 93% респондентов. При этом 38% остались на прежнем месте, 30% переживают такой период сейчас, а 26% в итоге решили уволиться ради дальнейшего роста. В исследовании участвовали 1 092 человека.
Ранее стало известно, что старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков считает: внедрение искусственного интеллекта не спровоцирует длительного роста безработицы в России на уровне всей экономики.
Искусственный интеллект — это технологии, которые позволяют компьютерам выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта.
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