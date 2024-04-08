Навальную проверят на предмет призыва к санкциям против РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Юлию Навальную на предмет призыва к экономическим санкциям. Проводится соответствующая экспертиза.
«Я обратился в правоохранительные органы, чтобы дали правовую оценку ее высказываниям. Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу», — цитирует РИА Новости Альшевских.
Уже на основании проведённой экспертизы будет принято решение, основанное на законодательстве РФ. Депутат пояснил, что если факт призыва к санкциям против России будет подтверждён, то Навальную привлекут к соответствующей ответственности.
Читайте также:
Волков: Юлия Навальная не навестила мужа ни разу за три года
Песков ответил Юлии Навальной на обвинения в убийстве мужа
Вдову Навального* уличили в алкоголизме
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Элина Позднякова