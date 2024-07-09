Суд в Москве заочно арестовал супругу Навального*

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Басманный районный суд города Москвы принял решение о заочном аресте Юлии Навальной. Таким образом было удовлетворено ходатайство Следственного комитета РФ об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вдове скончавшегося в исправительной колонии оппозиционера Алексея Навального* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ — «Участие в экстремистском сообществе», напоминает телеграм-канал Readovka.
Юлия Навальная скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем была объявлена в розыск. Теперь ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Время ареста будет исчисляться с момента задержания Навальной или её экстрадиции на территорию Российской Федерации.
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* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
** Признан иноагентом, а также внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов