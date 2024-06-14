Юморист Слепаков* оштрафован за нарушение закона об иноагентах

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Таганский суд столицы оштрафовал юмориста Семена Слепакова* за нарушение закона об иностранных агентах.
Об этом пишет информационное агентство РИА Новости. Теперь ему следует выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Уточняется, что Слепаков* не сопроводил маркировкой иноагента две публикации в Telegram-канале. Подобный штраф стал первым для юмориста.
Ранее сообщалось, что Слепаков* обжаловал в кассационном суде отказ снять с него статус иностранного агента. Дата суда по делу не была назначена.
Позднее юморист повторно хотел снять с себя статус иностранного агента.
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* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Уточняется, что Слепаков* не сопроводил маркировкой иноагента две публикации в Telegram-канале. Подобный штраф стал первым для юмориста.
Ранее сообщалось, что Слепаков* обжаловал в кассационном суде отказ снять с него статус иностранного агента. Дата суда по делу не была назначена.
Позднее юморист повторно хотел снять с себя статус иностранного агента.
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* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Алёна Самарева