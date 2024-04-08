Журналиста Пивоварова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

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Российского журналиста Алексея Пивоварова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом РИА Новости сообщили в Пресненском суде Москвы.
Отмечается, что журналист не поставил плашку иноагента перед опросом в своём Telegram-канале. Его обвинили в нарушении несоблюдении статьи Кодекса административных правонарушений о порядке деятельности иностранного агента.
При этом представитель Пивоварова* в его защиту сказала, что маркировку на пост с опросом поставить невозможно из-за особенностей платформы, у которой отсутствует такая возможностью. Также она добавила, что журналист всегда ставил в своих постах плашку, соблюдая закон.
В итоге Пивоварову* назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
При этом представитель Пивоварова* в его защиту сказала, что маркировку на пост с опросом поставить невозможно из-за особенностей платформы, у которой отсутствует такая возможностью. Также она добавила, что журналист всегда ставил в своих постах плашку, соблюдая закон.
В итоге Пивоварову* назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Читайте также:
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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Анастасия Чинкова