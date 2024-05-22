Юные футболисты из Егорьевска выиграли Всероссийские соревнования в Сочи

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Команда «Спарта» из подмосковного Егорьевска заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя». Победители отправятся в летний лагерь академии ФК «Динамо» в Сочи, где 11 дней будут тренироваться по методике легендарного российского клуба, сообщили организаторы соревнований.
В финале ежегодного турнира, сыграли более 160 юных спортсменов со всей России. Финал проходил в Сочи на футбольном поле центра Сириус.
Егорьевская «Спарта» не потерпела ни одного поражения в старшей возрастной категории, а в финале разгромила магаданский «Зелёный остров» со счётом 3:0. Титул лучшего тренера получил руководитель «Спарты» Иван Маслов.
Участники турнира побывали на матче Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Краснодаром» на олимпийском стадионе «Фишт», покатались на аттракционе в «Сочи-Парке».
Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2005 года. За 19 лет в соревнованиях поучаствовали более 40 тысяч ребят из 140 городов России.
Чемпионат помогает детям путешествовать по стране, совершенствовать физические навыки, находить друзей, призвание, а главное – семью. Зачастую родители решали усыновить ребёнка или подростка после их участия в турнире. Новый дом так нашли уже более 900 ребят.
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Егорьевская «Спарта» не потерпела ни одного поражения в старшей возрастной категории, а в финале разгромила магаданский «Зелёный остров» со счётом 3:0. Титул лучшего тренера получил руководитель «Спарты» Иван Маслов.
Участники турнира побывали на матче Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Краснодаром» на олимпийском стадионе «Фишт», покатались на аттракционе в «Сочи-Парке».
Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2005 года. За 19 лет в соревнованиях поучаствовали более 40 тысяч ребят из 140 городов России.
Чемпионат помогает детям путешествовать по стране, совершенствовать физические навыки, находить друзей, призвание, а главное – семью. Зачастую родители решали усыновить ребёнка или подростка после их участия в турнире. Новый дом так нашли уже более 900 ребят.
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Лора Луганская