Шахматист из Подмосковья стал самым молодым гроссмейстером в России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Иван Землянский в возрасте 13 лет выполнил последнюю норму гроссмейстера, который войдёт в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат.
Стоит отметить, что у Ивана уже были три гроссмейстерские нормы, выполненные в круговых турнирах.
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«Молодой шахматист досрочно выполнил последнюю необходимую норму на турнире «Sharjah Masters» в Объединенных Арабских Эмиратах. В одной из сильнейших «швейцарок» мира перед заключительным туром он делит 11 место с результатом 5 очков из 8 возможных. В последней партии он сыграл вничью с самым молодым гроссмейстером в истории — представителем Индии Абхиманью Мишрой. Перфоманс Ивана Землянского на этом турнире составляет 2740», — подчеркнули в пресс-службе .
Стоит отметить, что у Ивана уже были три гроссмейстерские нормы, выполненные в круговых турнирах.
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Мира Полтева