Подмосковный обладатель Кубка мира по шашкам провел сеанс одновременной игры

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Победитель первого этапа Кубка мира по шашкам провел сеанс одновременной игры в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Победитель первого этапа Кубка мира Иван Илясов провел игры на 17 досках одновременно.
Всего в играх приняли участие свыше 40 человек из Щелкова, Электростали, Коломны, Одинцова, Королёва и Звездного городка.
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«Многие из участников – родители спортсменов, они играют заметно сильнее, чем те взрослые, кто практиковался последний раз в детстве. Но выиграть никому так и не удалось. Однозначно, считаю важными подобные инициативы по проведению мероприятий по шашкам для любителей и всегда, с радостью, принимаю участие, если позволяет время и нагрузка в институте», – поделился Иван Илясов.
Всего в играх приняли участие свыше 40 человек из Щелкова, Электростали, Коломны, Одинцова, Королёва и Звездного городка.
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Мира Полтева