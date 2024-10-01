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Современный ФАП под Волоколамском сможет обслуживать 1,3 тыс. жителей

01 октября 2024, 18:42
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова поздравила жителей и медиков с открытием четвёртого в Подмосковье модульного ФАПа и пожелала им крепкого здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы открываем ещё один фельдшерско-акушерский пункт, который дополняет сеть из 15 ФАПов, построенных ранее в нашем округе. Эти медпункты значительно приближают медицинскую помощь к жителям отдалённых деревень, делая её более оперативной и эффективной. С завтрашнего дня новый ФАП откроет двери для посетителей», – сказала Козлова.
Новый фельдшерско-акушерский пункт торжественно открыли в деревне Ботово. Современный медицинский объект оснащён всем необходимым для обслуживания пациентов. Первичную медицинскую помощь там смогут получать около 1,3 тыс. человек, в том числе почти 200 детей.



Новый ФАП стал настоящим подарком для жителей и медработников. В нём будут работать квалифицированные специалисты. В здании располагаются кабинеты фельдшера, гинеколога, процедурная, прививочный кабинет и двухместная палата временного размещения. После открытия для желающих провели экскурсию по ФАПу, познакомили со специалистами и показали новое оборудование.

ФАП строили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который реализуется по инициативе президента.

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Строительная готовность поликлиники в деревне Глухово превысила 15%

В МОНИКИ успешно провели лечение 13-летней девочки с трихобезоаром в желудке
#волоколамск
#фап
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Строительная готовность поликлиники в деревне Глухово превысила 15%
01 октября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 150 посещений за смену, возводят в деревне Глухово городского округа Красногорск. Работы начались в июне текущего года, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 15%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь двухэтажной поликлиники составит около полутора тысяч квадратных метров. В здании разместятся кабинеты врачей общей практики и узких специалистов. Кроме того, в медучреждении предусмотрено отделение функциональной диагностики, там будут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры», — говорится в сообщении.
Завершить строительство поликлиники планируется во втором квартале 2025 года.

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#строительство
#здравоохранение
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В МОНИКИ успешно провели лечение 13-летней девочки с трихобезоаром в желудке
01 октября 2024, 16:25

Фото: istockphoto / dikushin

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского 13-летняя девочка обратилась с жалобой на инородное тело в желудке. После обследования у неё обнаружили трихобезоар размером 5x8 сантиметров.
Трихобезоар — это плотный комок, состоящий из переплетённых волос, шерсти и пищевых частиц, который формируется в желудке или кишечнике при проглатывании большого количества волос. Если трихобезоар становится слишком большим, он может вызвать непроходимость, кровотечение и повреждение стенок полых органов.

«При помощи специального эндоскопического ножа трихобезоар был фрагментирован и в общей сложности мы извлекли из желудка 10 частей размером до 7 см. Таким образом, эндоскопическое лечение позволило излечить пациентку и уберечь от большой хирургической операции», — сообщил заведующий отделением эндоскопии Александр Вербовский.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и выписана для амбулаторного лечения.

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#московская область
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«Обмануть организм»: Диетолог рассказал, как зефир помогает в снижении веса
Диетолог Соломатина: в зефире много воздуха и мало калорий, поэтому он полезнее шоколада
01 октября 2024, 15:32

Фото: iStock/uzanna

Сладости — это то, что может быстро поднять настроение и сделать счастливым человека всего за пару минут. Но что же делать тем, кто, например, придерживается диет? В этом случае многие диетологи «прописывают» зефир, говоря, что он не навредит ни фигуре, ни общему здоровью. Так ли это на самом деле?
Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сомнительно называть зефир безвредным продуктом, потому что в нем есть сахар, однако в сравнении с другими сладостями он лидирует.

«В зефире на первом месте все равно стоит сахар, патока, поэтому это изделие достаточно сладкое. Но там есть полезные загустители: агар-агар, желатин, пектин. Желатин, например, влияет на коллаген, а это наши ногти и суставы. Агар-агар забирает токсины, излишки сахара, жиров и так далее. Пектин — это фактически та же клетчатка, которая полезна для иммунной системы. Еще в зефире должна быть обязательно яблочная основа», — сказала эксперт.

По словам диетолога, зефир хорошо взбивается, поэтому в нем много воздуха, от этого продукт кажется объемнее.
«Для тех, кто хочет понизить количество калорий и хочет как-то обмануть свой организм, лучше выбирать зефир, чем другую сладость. По сравнению с конфетами, тортиками, пирожными — это полезнее. Там не такая высокая калорийность, поэтому если ограничимся одной зефиринкой, то ничего не случится», — сообщила специалист.

Не рекомендуется употреблять зефир, по мнению Елены Соломатиной, людям, склонным к повышению уровня глюкозы, диабетикам и тем, у кого имеется лишний вес.
«Но мы, конечно, должны отталкиваться от общей калорийности в течение дня. Можно делать зефир самим в домашних условиях и не добавлять сахар или использовать сахарозаменители. Зефир, пастила, мармелад — хорошая альтернатива всем сладких булочкам и конфетам», — заключила собеседница.

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В Московской области значительно выросло производство лекарств и медоборудования
01 октября 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В январе-августе в Подмосковье выросло производство медицинского оборудования и лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За восемь месяцев этого года производство медицинских инструментов и оборудования в регионе выросло почти на 41,5%. Кроме того, в Подмосковье более чем на 23% увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Кроме того, на 19,8% возросло производство фармацевтических субстанций», – пояснила Зиновьева.
Как отметила зампред, проекты, реализуемые в регионе в сфере фармацевтики и медицины, направлены на обеспечение технологического суверенитета страны.

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#московская область
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В Подмосковье открыли четвёртый модульный ФАП на 1,3 тыс. человек
01 октября 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В селе Ботово городского округа Волоколамск начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Помощь медиков становится более качественной и доступной для всех жителей благодаря развитию первичного звена и сельской медицины. Это уже четвёртый ФАП в Московской области, возведённый по современной технологии модульного строительства», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Новый ФАП будет обслуживать около 1,3 тыс. человек, в том числе 180 детей. Жители могут получить там консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства.

Кроме того, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования.

Записаться на приём в ФАП можно по телефонному номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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Диетолог Пичугина раскрыла главные принципы здорового питания для пожилых людей

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Диетолог Пичугина раскрыла главные принципы здорового питания для пожилых людей
Диетолог Пичугина: колбасы и консервы неполезны для пожилых людей
01 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/nd3000

Правильный рацион способен защитить человека от множества болезней и даже замедлить старение, особую важность сбалансированная диета приобретает для людей в возрасте, при этом важно учесть изменившиеся с годами потребности и возможности организма. О том, какие продукты полезны пожилым людям, а каких следует избегать, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Правильное питание на долгие годы поддержать хорошее самочувствие, физическую активность и когнитивные способности. Пожилым людям нужен белок из расчёта: один грамм белка на один килограмм массы тела. При этом соотношение между растительными и животными белками лучше всего один к одному», — сказал Пичугина.
Она отметила, что из животных белков предпочтение следует отдавать белому мясу птицы и речной и морской рыбе. Полезны скумбрия, треска, карп, щука и судак. Варёную рыбу желательно есть не менее трёх раз в неделю. А количество яиц стоит ограничить двумя-тремя в неделю и есть их приготовленными всмятку или в омлете.

Необходимо также, чтобы в рационе всегда были овощи.

«Нужно включать в рацион сложные углеводы, богатые клетчаткой и пектинами: овощи, фрукты, крупы, цельнозерновой хлеб. Овощи должны сопровождать каждый прием пищи», — подчеркнула диетолог.
А вот количество употребляемых колбас и консервов желательно свести к минимуму. Неполезны пожилым людям также бульоны и красное мясо, так как эти продукты могут способствовать развитию подагры и формированию камней в почках. Кроме того, стоит сократить употребление сахара и различных сладостей.

«В день рекомендуется употреблять не более 30 граммов простого сахара и ограничивать себя в сдобной выпечке, белом хлебе и сладостях. Конфеты лучше заменить сухофруктами и есть их после основного приёма пищи. И стоит включить в рацион фрукты и ягоды», — сказала Пичугина.
Эксперт добавила, что пожилым людям рекомендуется также употреблять как можно меньше соли и следить за количеством жиров.

«Людям в возрасте 60 рекомендуется не более 70–80 граммов жиров в день, 75 – 65–70 г. При ожирении — не более 45-50 г. При этом не менее половины суточного объема жиров должны составлять растительные масла. Необходимо включать в рацион продукты с Омега 3 и Омега 9. Хорошие жиры – рыбный, а также льняное масло и оливковое. Не стоит есть животные насыщенные и трансжиры, кукурузное, пальмовое, кунжутное и другие масла с Омега 6», — объяснила Пичугина.
Она также сообщила, что суточная потребность в жидкости у пожилых людей составляет около полутора литров. Полезно пить компоты, соки, отвар шиповника и жидкий чай с лимоном или молоком. А вот крепкий чай и кофе не рекомендуются. Кофе можно заменить напитком из цикория, но и его не нужно пить более одной чашки в день.

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#минздрав мо
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Тестирование на ВИЧ с начала года прошли порядка двух миллионов человек
01 октября 2024, 10:50

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Жители Московской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ в кабинетах тестирования в поликлиниках по месту жительства, в центре профилактики и борьбы со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских бригад, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ответственное поведение — это не только про соблюдение правил дородного движения, но и быть внимательным к себе и близким. С начала года у нас в регионе тестирование на ВИЧ прошли свыше 2 млн человек. Отмечу, что тестирование анонимное и абсолютно безболезненное, а пройти его можно по месту проживания», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В этом году количество людей, прошедших тестирование, увеличилось на 14,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тестирование проводится по адресу: Котельники, микрорайон Силикат, дом 41а.

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#минздрав мо
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Россиянам раскрыли опасность кефира
Хирург Умнов: Кефир может вызывать диарею
30 сентября 2024, 22:18

Фото: iStock/Elena Medoks

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что кефир, помимо полезных, обладает опасными свойствами, такими, как способность вызывать проблемы с ЖКТ, включая вздутие и диарею.
«Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею. Из-за брожения кефир нельзя употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью. Это связано с повышенной кислотностью кефира, которая может стимулировать усиленное выделение желудочного сока и вызывать боли, изжогу или другие неприятные ощущения», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он советовал осторожно употреблять напиток беременным, кормящим матерям и растущим детям.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что тофу является чрезвычайно полезным продуктом, который рекомендуется употреблять каждый день.

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#молочная продукция
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Врач Шехян объяснил внезапные обмороки
30 сентября 2024, 22:10

Фото: iStock/AndreyPopov

Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян заявил, что внезапные обмороки могут быть вызваны резким снижением центрального систолического давления.
«Человек внезапно падает в обморок, кратковременно теряет сознание, потому что на очень короткий промежуток времени головной мозг остался либо совсем без крови, либо этой крови ему очень недостаточно. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шехян.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислял неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым относил храп и прерывистый сон.

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