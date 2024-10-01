Современный ФАП под Волоколамском сможет обслуживать 1,3 тыс. жителей

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова поздравила жителей и медиков с открытием четвёртого в Подмосковье модульного ФАПа и пожелала им крепкого здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы открываем ещё один фельдшерско-акушерский пункт, который дополняет сеть из 15 ФАПов, построенных ранее в нашем округе. Эти медпункты значительно приближают медицинскую помощь к жителям отдалённых деревень, делая её более оперативной и эффективной. С завтрашнего дня новый ФАП откроет двери для посетителей», – сказала Козлова.Новый фельдшерско-акушерский пункт торжественно открыли в деревне Ботово. Современный медицинский объект оснащён всем необходимым для обслуживания пациентов. Первичную медицинскую помощь там смогут получать около 1,3 тыс. человек, в том числе почти 200 детей.
Новый ФАП стал настоящим подарком для жителей и медработников. В нём будут работать квалифицированные специалисты. В здании располагаются кабинеты фельдшера, гинеколога, процедурная, прививочный кабинет и двухместная палата временного размещения. После открытия для желающих провели экскурсию по ФАПу, познакомили со специалистами и показали новое оборудование.
ФАП строили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который реализуется по инициативе президента.
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Лора Луганская