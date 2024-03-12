Юные лесоводы из Подмосковья стали призерами онлайн-викторины

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской област
Юные лесоводы и их наставники из Подмосковья стали победителями и призёрами онлайн-викторины. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В общей сложности в викторине принимали участие 729 человек из 38 регионов России
Почетное перво место занял Рамиль Аллахвердиев. Серебряными призерами стали Александр Соболев, Дарья Карева, Макар Жуков и Владимировна Крупнова . Кроме этого бронзу получили Виктория Ягодкина и Максим Попов.
Стоит отметить, что среди наставников второе место завоевала Елена Егоровна Кузнецова — наставник школьного лесничества «Родничок».
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«Организаторы подготовили очень интересные вопросы, возможно поэтому наравне с ребятами к викторине подключились руководители наших подмосковных школьных лесничеств», — поделился заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области, курирующий школьные лесничества, Дмитрий Новиков.
Стоит отметить, что среди наставников второе место завоевала Елена Егоровна Кузнецова — наставник школьного лесничества «Родничок».
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Мира Полтева