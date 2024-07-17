Врач Козиев раскрыл судьбу укушенной гадюкой в Подмосковье женщины

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Заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Михаил Козиев заявил, что врачам удалось спасти и стабилизировать состояние 43-летней женщины, укушенной гадюкой в Московской области.
Он отметил, что женщину уже выписали, её жизнью и здоровью больше ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Московской области, остановившись на заправке, увидела на асфальте заблудившуюся змею и решила помочь ей вернуться в лес. Однако гадюка вместо благодарности укусила спасительницу за руку. Женщину отправили в Пушкинскую больницу.
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«Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям», — добавил в беседе с NEWS.ru Козиев.
Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Московской области, остановившись на заправке, увидела на асфальте заблудившуюся змею и решила помочь ей вернуться в лес. Однако гадюка вместо благодарности укусила спасительницу за руку. Женщину отправили в Пушкинскую больницу.
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Мелисса Тимофеева