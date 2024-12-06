В День семейного здоровья в Мытищах можно будет пройти медосмотр

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Мытищинцы 7 декабря смогут принять участие в Дне семейного здоровья. Его проведут в поликлинике №1 и детской поликлинике №4, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Пройти профилактические осмотры всей семьёй можно с 8 до 15 часов. Взрослых приглашают на первый этап диспансеризации и вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. В рамках диспансеризации предусмотрены осмотр терапевта, флюорография, ЭКГ, анализ крови и замер внутриглазного давления. Детей осмотрят педиатр и оториноларинголог. Также юным пациентам сделают ЭКГ.
На День семейного здоровья можно прийти без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.
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«Проведение таких акций стало традицией. Всегда наблюдаем активность жителей. Особенно отрадно, когда мытищинцы приходят семьями», - отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Светлана Архипова.
На День семейного здоровья можно прийти без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.
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Лора Луганская