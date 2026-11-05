Детский сад на 200 мест в Видном готов наполовину

05 ноября 2026, 11:00

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

На улице Гаевского в Видном продолжается строительство детского сада на 200 мест. Рабочие выполнили около половины намеченных работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Сейчас специалисты прокладывают инженерные сети и занимаются внутренней отделкой. Трехэтажное здание площадью свыше 4 тыс. кв. м примет девять групп.



Для детей обустроят комнаты с игровыми и спальными зонами. В здании появятся многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий. На прилегающей территории разместят игровые и спортивные площадки.



Строительство финансируют из бюджета по государственной программе Московской области. Открыть детский сад планируют в 2028 году.