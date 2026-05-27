Юные таланты приглашаются к участию во Всероссийском проекте «Хор первых»
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» объявило о старте заявочных кампаний двух масштабных творческих проектов — «Хор первых» и «Детский симфонический оркестр первых». Участие в них открыто для юных музыкантов и вокалистов со всей страны.
«Хор первых» — это флагманский вокальный проект, в рамках которого 100 лучших детских голосов России выступают на главных мероприятиях страны, записывают песни вместе с эстрадными звёздами и обучаются у ведущих педагогов и наставников международного уровня. Принять участие могут ребята в возрасте от 12 до 18 лет. Номинации 2026 года — «Общий конкурс» и «Русский жестовый язык». Регистрация открыта до 10 июня 2026 года.
«Детский симфонический оркестр первых» объединит 100 юных музыкантов от 10 до 18 лет. Руководить коллективом будет заслуженный работник культуры РФ, дирижёр Сергей Проскурин. Участников ждут выступления на крупнейших концертных площадках, мастер-классы от лучших педагогов России, возможность играть на мастеровых инструментах и войти в профессиональное музыкальное сообщество. Заявки принимаются до 6 июля 2026 года.
Победители конкурсного отбора получат уникальную возможность выступать с ведущими исполнителями мирового уровня, а также доступ к интенсивным образовательным программам. Проекты реализуются при поддержке региональных органов исполнительной власти в сфере культуры и образования.
