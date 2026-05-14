В пушкинской усадьбе Вязёмы в начале июня пройдёт фестиваль «Проект: ПОЭТ»

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина на территории усадьбы Вязёмы 6 и 7 июня состоится VI литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Одно из крупнейших культурных событий лета в Подмосковье приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль объединит в пространстве русской истории и культуры поэзию, театр, музыку и слово.

В программе – выступления известных артистов, авторские поэтические чтения, музыкальные номера, театральные перформансы, мастер-классы и интерактивные площадки для всей семьи.

«Важно создавать культурные события, объединяющие людей вокруг общих ценностей, истории и русского слова. Фестиваль «Проект: ПОЭТ» мы проводим в месте, связанном с именем великого Пушкина. Это не просто творческая площадка, а пространство вдохновения, где встречаются классика и современность, опыт и молодость, театр, музыка и поэзия», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
В этом году в фестивале примут участие народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актриса театра и кино Ирина Горбачёва, певец и композитор Пётр Налич, актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова и многие другие. Список участников будет дополняться.

Одной из главных локаций фестиваля по традиции станет «Открытый микрофон», где каждый сможет выйти на сцену, чтобы прочитать собственные произведения или любимые стихи.

Маленьким гостям покажут музыкальный спектакль «Лукоморье» по произведениям Пушкина. Атмосферу фестиваля дополнит уличный театр «Сосферас», персонажи которого будут появляться прямо в прогулочных пространствах усадьбы.

Завершится фестиваль показом нового семейного фильма режиссёра Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», который пройдёт под открытым небом в воскресный вечер. Вход на кинопоказ будет свободным для всех желающих.
Лора Луганская

