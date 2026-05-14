В пушкинской усадьбе Вязёмы в начале июня пройдёт фестиваль «Проект: ПОЭТ»

14 мая 2026, 18:49

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина на территории усадьбы Вязёмы 6 и 7 июня состоится VI литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Одно из крупнейших культурных событий лета в Подмосковье приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль объединит в пространстве русской истории и культуры поэзию, театр, музыку и слово.



В программе – выступления известных артистов, авторские поэтические чтения, музыкальные номера, театральные перформансы, мастер-классы и интерактивные площадки для всей семьи.

«Важно создавать культурные события, объединяющие людей вокруг общих ценностей, истории и русского слова. Фестиваль «Проект: ПОЭТ» мы проводим в месте, связанном с именем великого Пушкина. Это не просто творческая площадка, а пространство вдохновения, где встречаются классика и современность, опыт и молодость, театр, музыка и поэзия», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

