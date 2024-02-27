Юные жители Каширы сделали кормушки для птиц

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Дошколята и ученики начальных классов городского округа Кашира присоединились к всероссийской экологической акции «Покорми птиц зимой — 2024», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята своими руками смастерили красивые домики-кормушки. В этом им помогали воспитатели, учителя и родители. Потом ребята размесили кормушки на пришкольных территориях и у дошкольных отделений», — говорится в сообщении.Отмечается, что участники акции следят за тем, чтобы их кормушки приносили пользу: они ежедневно очищают их от снега и насыпают корм для пернатых гостей. Благодаря этому птицам будет легче перенести снежную и холодную пору.
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