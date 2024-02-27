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Юные жители Каширы сделали кормушки для птиц

27 февраля 2024, 16:44
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Дошколята и ученики начальных классов городского округа Кашира присоединились к всероссийской экологической акции «Покорми птиц зимой — 2024», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ребята своими руками смастерили красивые домики-кормушки. В этом им помогали воспитатели, учителя и родители. Потом ребята размесили кормушки на пришкольных территориях и у дошкольных отделений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники акции следят за тем, чтобы их кормушки приносили пользу: они ежедневно очищают их от снега и насыпают корм для пернатых гостей. Благодаря этому птицам будет легче перенести снежную и холодную пору.

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#экологическая акция
#птицы
#дети
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В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»
27 февраля 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В красногорском микрорайоне Путилково началось строительство подземного пешеходного перехода. Оно проводится в рамках возведения тоннеля на примыкании Проектируемого проезда №6411 к Путилковскому шоссе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Переход протяжённостью порядка 40 м. будет располагаться рядом с ЖК «Большое Путилково». Он обеспечит жителям безопасное передвижение через Путилковское шоссе. Завершить строительство планируется в 2025 году», – поделился планами зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Работы ведутся в рамках II этапа реконструкции шоссе, завершить которую планируется во втором квартале 2025-го. Новый тоннель обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД на двух уровнях, а также прямой выезд с ул. Сходненской.

Тоннеля строят в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове, в ходе которого будет построена дорога между этим микрорайоном и Пятницким шоссе. Модернизация обеспечит беспрепятственную транспортную связь порядка 100 тысяч жителей микрорайона с Пятницким шоссе и МКАД.

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#красногорск
#алексей гержик
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Steam удалили из реестра запрещенной информации
РКН: Steam удалили из реестра запрещенной информации после исполнения требования
27 февраля 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Kerkez

После выполнения требования Роскомнадзора сообщество Steam было исключено из Единого реестра запрещенной информации, передает РИА Новости.
По информации, полученной от пресс-службы регулятора, доступ к этой странице не ограничивался.

«Интернет-страница сообщества Steam была удалена из реестра в соответствии с требованием Роскомнадзора о удалении запрещенного контента. Однако доступ к этой странице не был заблокирован», - говорится в официальном заявлении.
Роскомнадзор также отметил, что включение данной страницы в реестр было основано на решении МВД России из-за распространения информации о производстве наркотиков. Владельцу сайта было направлено требование об удалении указанного незаконного контента.

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#роскомнадзор
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Бывшего депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов
Батальон «Айдар» и экс-депутата Госдумы Гудкова внесли в реестр экстремистов в РФ
27 февраля 2024, 16:46

Фото: iStock/Serhej Calka

Политика Геннадия Гудкова*, который ранее был признан иноагентом, внесли в реестр террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.
Кроме того, в перечень экстремистов и террористов включен украинский батальон «Айдар».

Бывший депутат Госдумы был признан иностранным агентом в марте 2023 года. В соответствии с действующим законодательством, средства иноагентов замораживаются и с ними не могут производиться какие-либо операции.
В ведомстве уточнили, что в перечень экстремистов Гудков* внесен из-за установления его причастности к террористической деятельности.

Прежде сообщалось, что Росфинмониторинг внёс писателя Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* — признан иноагентом
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#иноагент
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Волков: Юлия Навальная не навестила мужа ни разу за три года
27 февраля 2024, 16:44

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Вдова оппозиционного политика Алексея Навального* ни разу за три года не навестила мужа ни в колонии, ни в СИЗО, об этом рассказал председатель ОНК Москвы, член Общественной палаты РФ Георгий Волков.
«За время содержания Навального* и в СИЗО, и в колонии его супруга ни разу не посетила его, несмотря на то, что все возможности и для краткосрочных, и для длительных свиданий у нее были, никто этого не лишал их семью», — сообщил Волков в интервью для «РИА Новости».

Напомним, Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. 16 февраля 2024 года стало известно о смерти политика. В настоящий момент все обстоятельства смерти Навального* устанавливаются, однако, как сообщили во ФСИН, заключённому стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Навальному* вызвали скорую помощь, но спасти жизнь политика медики не смогли.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#смерть
#колония
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Каширянин получил медаль Суворова на СВО
27 февраля 2024, 16:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Житель Каширы Сергей Рахимов получил медаль Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Решение отправиться в зону СВО Сергей принял сам.

«В армии я был сержантом, командиром взвода. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. В марте 2022 года мне позвонили родители моих армейских друзей, мол, сыновья сейчас в зоне СВО. Потом на связь вышли и сами ребята, мы поговорили, и задумался», — поделился воспоминаниями Сергей Рахимов.

На СВО он сперва служил в Белгородской области, потом участвовал в боях за Изюм. Получил ранение и был представлен к награде.

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#сво
#награда
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Сбой по всему миру: как сломался Telegram и почему теперь не нужен VPN
Запрещенный в России Instagram* заработал без VPN
27 февраля 2024, 16:24

Фото: IStock/Urupong

Пользователи по всему миру стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджеров. Проблемы с ресурсами возникли не только в России, но и в Германии и США. Из-за чего произошли сбои и почему теперь запрещенные соцсети работают без VPN, читайте в материале «Радио 1».

Перестал работать Телеграм

Сбой в работе Telegram произошел по всему миру. Неполадки затронули пользователей из США, Германии, Польши, Швеции и Франции. Помехи в работе приложения не коснулись жителей стран Азии и Африки.

Первые жалобы на работу приложения стали поступать в 12:00 по мск. Вскоре пользователи сообщили о неполадках в работе ВКонтакте, WhatsApp, YouTube, Viber и других. Сбои затронули и работу сотовых операторов. Проблемы возникли у клиентов МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, Yota, «Ростелеком».

По данным систем мониторинга, было зафиксировано свыше 7 тыс. жалоб.

Работа Телеграм восстановлена


Вскоре после сообщений о массовом сбое, работа приложений была налажена. Координационный центр доменов сообщил, что доменная инфраструктура РФ в данный момент функционирует в нормальном режиме.

Инстаграм* заработал без ВПН


После масштабного сбоя в мессенджерах, у части пользователей беспрепятственно заработала социальная сеть Instagram*. Кроме того, без использования ВПН удается также подключиться к социальной сети X (Twitter). Вероятно доступ к запрещенным в России сетям вскоре вновь будет ограничен.

Прежде Роскомнадзор предупредил российских операторов связи об ответственности за предоставление доступа к Инстаграм*.

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*Организация Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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Музыкальный критик назвал замену Моргенштерна* в России
Музыкальный критик Бабичев: место Моргенштерна занял рэпер Macan
27 февраля 2024, 16:23

Фото: iStock/carloscastilla

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что знает, кто бы мог заменить рэпера Алишера Моргенштерна* на российской сцене, сообщает News.ru.
По словам эксперта, это мог бы быть исполнитель под псевдонимом Macan (Андрей Косолапов), который считается «копией» Моргенштерна*. Он признан открытием года на VK Music, пользуется значительной популярностью и участвует в чартах.

Бабичев отметил уменьшение числа блогеров, перешедших к музыкальной карьере в последнее время. Критик также упомянул имя певицы, которая, по его мнению, в настоящее время занимает лидирующую позицию среди исполнительниц в России.

«Это Анна Asti, несмотря на временную паузу в творчестве. Я считаю, что она остается ведущей певицей в стране», — поделился Бабичев.

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*Признан иноагентом на территории РФ.
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#моргенштерн
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Вакансии в сфере промышленности стали самыми востребованными зимой 2024 года
Аналитики «Авито Работы» назвали топ-10 вакансий в сфере промышленности
27 февраля 2024, 16:08

Фото: iStock/michal-rojek

За прошедшие 2 месяца 2024 года работодатели чаще всего обращали своё внимание на работников в сфере промышленности.
О том, какие специалисты востребованы на рынке труда больше всего «Радио 1» рассказали представители агрегатора по подбору персонала «Авито Работа».

Выяснилось, что чаще всего зимой 2024 года работодатели искали фрезеровщиков. Их зарплата, в среднем, достигает 137 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности оказались комплектовщики. Сегодня трудясь по этой специальности можно заработать около 65 тысяч рублей в месяц.

Почётное третье место в списке желанных для работодателей специалистов заняли бурильщики. Профессионал в этой сфере может рассчитывать на зарплату в районе 140 тысяч рублей.

Также часто нынешней зимой искали лаборантов, шахтёров, железнодорожников, электромонтажников, аппаратчиков, сталеваров и операторов.

«На платформе «Авито Работа» сфера производства занимает 1 место по уровню спроса на кадры. Зимой 2024 года сильнее всего число вакансий для промышленных специалистов выросло в регионах Дальнего Востока, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде и Перми», — подметил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

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#работа
#промышленность
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Танцоры из Реутова приняли участие в международных соревнованиях
27 февраля 2024, 15:54

Фото: Ксения Казакова

«Танец для нас – это образ жизни»: воспитанники школы «Лига танцев» из Реутова выступили на международных соревнованиях. Об этом сообщил корреспондент.
Международные соревнования по спортивным бальным танцам прошли в Минске.

Подмосковные танцоры Алина Чернухина и Максим Кирилюк выступили в пяти категориях:медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп.

«У судей обычно есть несколько критериев, по которым они оценивают пары. Конечно же, это техническая составляющая, артистизм, внешний вид пары и так далее. Мне очень приятно, что наши дети, помимо техники, показали яркие эмоции и были невероятно красивы в одних из самых лучших костюмах. Мы получили огромное количество комплиментов. Ну, и в целом, все вместе насладились танцем», —поделилась тренер школы «Лига танцев» Юлия Чернухина.

Стоит отметить, что по итогам спортсмены заняли пятое место. Следующие соревнования, в которых примут участие Алина и Максим пройдут уже в Москве.

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