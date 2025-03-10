Подмосковных почтальонов пригласили принять участие в профессиональном конкурсе

Отборочный этап первого всероссийского конкурса «Земский почтальон» стартовал в понедельник, 10 марта, принять участие в конкурсе могут почтальоны из разных регионов России, в том числе — из Подмосковья, работающие в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Земский почтальон» — важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на трудности и расстояния», — отметил гендиректор «Почты России» Михаил Волков.Приём заявок на конкурс проводится онлайн — через сайт земскийпочтальон.рф и продлится до 10 апреля. Затем в период с 11 апреля до 1 мая эксперты будут отбирать финалистов, а 5 июня в Москве состоится очный финал.
Кроме того, с 12 мая по 5 июня в соцсети «ВКонтакте» будет проходить онлайн-голосование в спецноминации «Народный почтальон».
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