Певец из Подмосковья примет участие в вокальном телеконкурсе «Звезда»

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Конкурс «Звезда-2025» для представителей всех регионов России, стран СНГ и БРИКС организует телеканал «Звезда», в нём примет участие представитель Московской области Денис Примак, сообщает пресс-служба ТРК «Звезда».
«Проект несёт не только культурную, но и патриотическую миссию. А победителем станет не только сам певец, но и регион или страна, которую он представляет», — отмечается в сообщении.Эфиры конкурса и народное голосование за лучших участников будут проходить каждую неделю с 5 апреля. Результаты интернет-голосования позволят участнику остаться в конкурсе даже в том случае, если жюри примет решение его отчислить.
Более подробная информация о датах онлайн-голосований размещена на официальном сайте проекта.
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