Стартовал приём заявок на участие в творческой смене «Юнармия Арт» в «Артеке»

Фото: Фотобанк МО/Анастасия Осипова
Приём заявок на участие в конкурсном отборе на смену «Юнармия Арт» стартовал в России, сообщает пресс-служба детско-юношеского общественного движения «Юнармия».
«Участниками творческой смену смогут стать юнармейцы в возрасте от 11 до 17 лет, имеющие достижения в хореографической, вокально-музыкальной, художественной или декоративно-прикладной сферах», — говорится в сообщении.Заявки принимаются до 17 июля в режиме онлайн. Претенденту нужно заполнить специальную форму и прикрепить портфолио — дипломы, грамоты и прочие достижения, а также ссылку на конкурсную работу в форме видеопрезентации.
Смена «Юнармия Арт» будет проходить в лагере «Артек» с 25-26 сентября по 15-16 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что молодёжь Московской области приглашают принять участие в образовательном форуме «Ладога».
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Лев Каштанов