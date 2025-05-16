Юных жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Семейная память»

Фото: projects.pervye.ru
Исследовательский конкурс «Семейная память» запустили в России. Принять в нём участие могут ученики 5-11 классов, а также несовершеннолетние студенты колледжей, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Конкурс делает изучение истории Отечества доступным и интересным для детей. Они не только приобретают важные навыки, но и испытывают чувство гордости за своих предков, сопричастность их достижениям и подвигам», — сказал руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.Участникам конкурса предлагается провести самостоятельное историческое исследование. Работы принимаются в двух номинациях: «Исследовательский проект», для которого нужно подготовить доклад с презентацией, и «Творческий проект», на который принимаются вдохновлённые историей литературные произведения, картины, фотографии и фильмы.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 17 августа. Подробная информация размещена по ссылке.
Читайте также:
В Подмосковье завершили приём заявок на конкурс «Весна Победы»
Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлили до 1 июня
В Подмосковье стартовал новый сезон правозащитного конкурса СМИ
Лев Каштанов