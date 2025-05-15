В Подмосковье стартовал новый сезон правозащитного конкурса СМИ

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)
Новый сезон конкурса на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «Слово в защиту» стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Приглашаю принять участие в нашем конкурсе журналистов, освещающих правозащитные темы. Ваша работа помогает не только выявлять и обсуждать сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и способствует их решению», — сказала омбудсмен региона Ирина Фаевская.Конкурс проводится по трём номинациям: «Профессия — правозащитник» (принимаются материалы, посвящённые нарушению прав и свобод граждан и содействию в исправлении ситуации), «Правовое просвещение» (материалы по правам и свободам человека, а также по правозащитной деятельности) и «Лучший правовой блог».
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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