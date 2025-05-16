В Подмосковье завершили приём заявок на конкурс «Весна Победы»

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО
Региональный этап конкурса на лучшее оформление витрин и входных групп, посвящённый празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, завершён. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Всего для участия подано 133 заявки от учреждений культуры, образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, предприятий и представителей малого, среднего и крупного бизнеса.Как отметили в ведомстве, сейчас конкурсная комиссия подводит итоги. Победители регионального этапа будут объявлены в конце мая.
Заявки принимались в четырёх номинациях. Больше всего заявок было подано от городских округов Домодедово, Ступино, Коломна, Серпухов и Электросталь», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская