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В Подмосковье завершили приём заявок на конкурс «Весна Победы»

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

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Региональный этап конкурса на лучшее оформление витрин и входных групп, посвящённый празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, завершён. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Всего для участия подано 133 заявки от учреждений культуры, образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, предприятий и представителей малого, среднего и крупного бизнеса.
Заявки принимались в четырёх номинациях. Больше всего заявок было подано от городских округов Домодедово, Ступино, Коломна, Серпухов и Электросталь», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, сейчас конкурсная комиссия подводит итоги. Победители регионального этапа будут объявлены в конце мая.

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Тхэквондист из Одинцова Сычёв завоевал золото первенства мира
16 мая 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Николай Сычёв из Подмосковья одержал победу на мировом первенстве по тхэквондо WTF среди юношей 12-14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Воспитанник спортшколы «Лидер» стал лучшим в весовой категории 41 кг. В финале он победил соперника из Омана. Бронзовыми призёрами стали представители Таиланда и США.
«По итогам турнира сборная России выиграла рекордное количество медалей: пять золотых, серебряную и три бронзовых. Такой результат для одной страны назвали беспрецедентным за всю историю этих соревнований. В первенстве мира приняли участие 1,8 тыс. спортсменов из 89 стран. Они боролись за призовые места в 10 женских и 10 мужских весовых категориях», – отметили в ведомстве.
Первенство мира по тхэквондо WTF среди юношей и девушек состоялось в городе Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Заболеваний клещевым энцефалитом в Подмосковье не зарегистрировано
16 мая 2025, 14:15

Фото: iStock / Nataba

Количество обращений в медицинские организации Подмосковья из-за укусов клещей в этом году не превышает среднемноголетнего уровня. сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
«К 14 мая зарегистрировано порядка 2,5 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Это не превышает среднемноголетний уровень. Для профилактики клещевого энцефалита привиты более 8 тыс. человек, в том числе свыше 2,5 тыс. детей», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что проведены акарицидные обработки на площади свыше 1,5 тыс. га. В планах на этот год – обработки на площади около 5 тыс. га.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что заболеваний клещевым вирусным энцефалитом в Подмосковье зарегистрировано не было.

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#роспотребнадзор
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Спасатели провели урок по безопасности для школьников Раменского
16 мая 2025, 13:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Интерактивное занятие по безопасности провели для учеников младших классов Дергаевской школы №23 Раменского округа спасатели, пожарные, кинологи и госавтоинспекторы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Цель занятия состояла в том, чтобы обучить детей правилам поведения в различных ситуациях, которые могут представлять опасность. В ходе урока наставники показали ребятам спецтехнику и подробно объяснили, для чего она предназначена», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе урока было уделено пожарной безопасности. Ребятам объяснили, из-за чего может возникнуть возгорание, как предотвратить пожар и как действовать при задымлении помещения и при эвакуации. По окончании занятия ребята поблагодарили организаторов за полученную информацию и пообещали использовать её при необходимости.

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#раменский городской округ
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Власти Раменского обсудили с жителями вопросы здравоохранения
16 мая 2025, 13:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Выездной приём жителей по вопросам здравоохранения провели представители администрации Раменского округа и сотрудники местной системы здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Приём состоялся в СК «Борисоглебский». Актуальные темы, связанные с медобслуживанием, жители обсудили с главой округа Эдуардом Малышевым, главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном, заведующими профильных отделений Раменской больницы, начальником управления организации стационарной медицинской помощи, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Минздрава Подмосковья Алексеем Мозалевым, а также с членом Общественной палаты РФ, руководителем федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгением Мартыновым.

В ходе встречи были подняты вопросы по маршрутизации пациентов, приёму у узких специалистов и сроки записи из листа ожидания. Эдуард Малышев подчеркнул, что если самочувствие пациента, записанного в лист ожидания приёма, ухудшилось, он может обратиться в кабинет неотложной помощи.

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#медицина
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#эдуард малышев
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В Волоколамске спасли кота, сутки просидевшего на 15-метровом дереве
16 мая 2025, 13:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рыжий кот около суток провёл на высоком дереве в Волоколамске. Он не мог спуститься самостоятельно, поэтому для спасения животного пришлось вызвать работников Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу спасения «Система-112» обратились жители дома на улице Юности. Они рассказали, что пытались помочь коту спуститься, но их попытки не увенчались успехом. Испуганное животное только залезало всё выше и громко мяукало от страха», — говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову спасатели развернули пожарную автолестницу и с её помощью смогли добраться до кота, который находился на высоте 15 метров. Специалисты аккуратно отцепили кота от ветки, в которую он вцепился, и спустили вниз. Оказавшись на земле, кот сразу убежал. Помощь ветеринаров ему не потребовалась.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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