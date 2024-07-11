В Московской области проверили все базы хранения коммунальной техники

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Во всех городских округах Подмосковья завершён осмотр спецтехники на предмет готовности к осенне-зимнему сезону. Проверки проводили инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Всего на территории региона – около 150 баз коммунальной техники. Они включают более 15 видов транспорта – самосвалы, погрузчики, дорожные машины. Инспекторы посетили все базы Подмосковья. Они указали на недостатки в содержании техники, чтобы они были своевременно устранены», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.По данным министерства, самые укомплектованные коммунальным транспортом базы – в городских округах Подольск, Истра, Серпухов, Одинцово, Красногорск и Балашиха.
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Лора Луганская